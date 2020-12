Os EUA têm estado a aplicar um controlo muito firme nas empresas que podem operar no seu território. Desta forma conseguem limitar o acesso à tecnologia patenteada no país e limita muito o que estas podem fazer, mesmo fora deste país.

Depois de muitos casos bem conhecidos, um novo foi revelado no final da semana. A visada é a DJI, que ficou assim na famosa lista dos EUA. A marca chinesa veio, entretanto, a público garantir que os seus produtos não vão faltar e continuaram a ser comercializados.

Mais uma empresa na lista dos EUA

As razões apresentadas pelos EUA para excluir a DJI foram reveladas, ainda que ambíguas. A marca foi acusada de ajudar em abusos em larga escala de direitos humanos na China, numa referência à sua proximidade com o governo deste país.

A entrada na lista das empresas banidas impede de imediato o acesso a toda a tecnologia dos EUA e provavelmente a outras restrições. Assim, esta poderá ter problemas no futuro em ter acesso a componentes para os seus drones e outros dispositivos que comercializa.

DJI afirma que tudo ficará na mesma neste mercado

Havia a dúvida sobre a continuidade da DJI no território, podendo ter de remover as suas propostas. Isso aparentemente não irá acontecer e a marca chinesa irá conseguir-se manter no mercado dos EUA, vendendo as suas propostas atuais e as gamas que tem disponíveis.

Quem confirmou esta informação foi a própria DJI, que num comunicado publicado revelou que tudo se manterá na mesma forma. A marca apenas tem acesso bloqueado a tecnologia dos EUA, algo que poderá não precisar. Outras empresas, como a Huawei, encontraram alternativas.

Drones podem continuar a voar neste território

Há ainda a possibilidade de serem impedidas as importações, o que deixava a DJI num problema grande. Apenas conseguiria vender e estar no mercado enquanto os seus estoques existissem e não fossem esgotados. Após esse momento, a marca ficaria sem o que vender.

A DJI lembra ainda que não há nenhuma limitação à utilização dos seus drones pelos utilizadores. A sua posição de topo coloca-a numa posição em que não são apenas os consumidores privados a usar os seus equipamentos, havendo empresas e serviços a depender destes drones.