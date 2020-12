Há algum tempo que os EUA estão a limitar as empresas chinesas de atuar no seu território e de interagir com as suas empresas. Esta situação tem causado problemas grandes, que decerto limitam as marcas e a sua atuação a nível global.

Esta lista de empresas tem sido mudada com o tempo, sem que, na verdade, saiam empresas. Agora há uma nova entrada de peso e que traz algumas questões. A vítima acabou por ser a DJI que se vê assim banida do mercado dos EUA.

EUA colocam DJI na sua lista negra

Conhecida pelos seus drones, a DJI é uma das maiores empresas do seu ramo. Tem, naturalmente, outras áreas de atuação, mas é no campo dos equipamentos voadores controlados remotamente que concentra a sua ação principal e provavelmente a mais lucrativa.

Agora, e à luz da nova ordem que o governo dos EUA emitiu, esta está banida até ordens em contrário. Isto significa que não pode ter os seus equipamentos à venda no país e que esta proibição vai também para o acesso a tecnologia americana.

Gigante dos drones é a última vítima

Ao entrar nesta lista, onde estão já marcas como a Huawei ou a ZTE, a DJI fica com o mesmo estigma de segurança. Do que foi possível saber, a causa para a sua entrada está relacionada com as relações da empresa com o governo chinês.

Naturalmente que esta não foi a causa apontada para o bloqueio aplicado. A razão descrita aponta para ter “possibilitado abusos em larga escala de direitos humanos na China por meio da recolha e análise genética abusiva ou vigilância de alta tecnologia”.

Banida outra empresa com ligações à Huwei

Para além da DJI, o governo dos EUA parece ter outra empresa chinesa em vista. A proibição deverá igualmente alargar-se à SMIC, o maior fornecedor de semicondutores da China e parceiro da Huawei na fabricação de chipset.

O bloqueio parece entrar em vigor a 20 de dezembro e a lista tem já cerca de 700 empresas, muitas delas chinesas. A mudança de presidente nos EUA, que deverá acontecer em janeiro, deixa ainda mais dúvidas a este processo. Não se sabe se mantida ou se vai haver alterações, com a remoção de empresas.