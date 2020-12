O Opera tem conseguido crescer no complicado e competitivo mercado dos browsers. Esta proposta é uma das muitas que assenta no Chromium e que tem de lutar para ter funcionalidades diferenciadoras e que cativa os utilizadores.

Das muitas novidades que vem apresentando, surge agora mais uma que poderá simplificar a sua utilização e abrir-lhe horizontes. O Opera já consegue instalar e usar as extensões do Chrome de forma nativa e sem usar qualquer extra para auxiliar.

Opera: Um caso de sucesso na Internet

Com uma legião de fãs inegavelmente muito grande, o Opera é um dos browsers que consegue cativar os seus utilizadores pela sua simplicidade e pelo seu desempenho. Mesmo com a uma base comum com o Chrome, consegue bater a proposta da Google de forma direta.

Outro ponto onde se destaca é nos extras que oferece aos utilizadores. Estes surgem de forma nativa e estão integrados, sem consumir demasiados recursos, sendo úteis para dispensar todos os restantes que se recebem por extensões externas e não controladas.

Novidade que abre as portas a este browser

Uma novidade inegavelmente importante vem agora nas versões de testes. A build 74 deste browser passou a permitir que sejam instaladas extensões diretamente da loja que a Google disponibiliza para o Chrome. Basta ativar e tudo decorre de forma transparente.

Para isso basta ativar esta novidade, que está para já desabilitada neste browser. Basta aceder a opera://flags e depois procurar pela flag “Native Chrome webstore extensions installation“. Basta mudar para ativa e reiniciar o browser.

Já podemos usar as extensões do Chrome

Posteriormente basta aceder a qualquer extensão na loja da Google dedicada ao Chrome e fazer a instalação sem qualquer complicação. Esta será colocada no Opera e ficará imediatamente funcional neste browser, sem qualquer incompatibilidade.

Esta é uma melhoria face ao processo anterior. Anteriormente requeria a instalação de uma primeira extensão da Opera e depois uma utilização nem sempre isenta de erros. Com esta novidade, tudo fica mais simples e com muitas mais possibilidades.