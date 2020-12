Portugal: Homem morre em explosão de Tesla após despiste

Os acidentes com carros da Tesla não são muito comuns no nosso país. Os carros oferecem boa segurança, de acordo com os testes a que são submetidos.

De acordo com informações recentes, um homem de 35 anos morreu carbonizado, quando o seu carro elétrico Tesla entrou em despiste em Santão, no concelho de Felgueiras. O carro embateu num poste e acabou por se incendiar.

Tesla Model X entrou em despiste e embateu contra uma habitação

A notícia está a ser avançada pela Lusa e revela que o acidente aconteceu ao início da noite desta sexta-feira, na Estrada Nacional 15.

De acordo com o jornal, o veículo da marca Tesla, um Tesla Model X, entrou em despiste e embateu contra uma habitação e um poste de eletricidade. Com a violência do embate, a viatura incendiou-se e o homem morreu, carbonizado, no seu interior.

Vítor Hugo Meireles, comandante dos Bombeiros Voluntários da Lixa revelou que:

O alerta que recebemos foi para uma viatura totalmente tomada pelas chamas. À nossa chegada, confirmamos a situação e iniciamos o combate às chamas, utilizando os procedimentos técnicos adequados a viaturas elétricas, um espumífero para provocar o arrefecimento e abafamento das chamas

O acidente foi presenciado pela namorada da vítima, que seguia atrás em outra viatura.

Para o local do acidente com o Tesla, foram mobilizados oito operacionais dos Bombeiros Voluntários da Lixa, apoiados por quatro viaturas, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e a equipa da Viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante.

No local esteve ainda uma equipa do­­­­ Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise, que prestou apoio psicológico à namorada da vítima mortal, que assistiu ao acidente.

Ainda não se sabem mais pormenores do que terá acontecido para causar tal tragédia. A Estrada Nacional 15 foi cortada em ambos os sentidos.