Apesar de ter muitos dos seus serviços e apps gratuitos, a Microsoft tem procurado levar os seus utilizadores a passarem para as vertentes pagas dos mesmos. Isso é feito com recurso a publicidade, muitos vezes de forma muito agressiva.

Esse cenário está novamente a acontecer, mas agora de forma generalizada. A escolha recaiu no Outlook para o Android e para o iOS e parece estar a generalizar-se mesmo sabendo que ninguém gosta de ver esta publicidade.

Apesar da Google e o Gmail dominar os serviços de email e as apps móveis, o Outlook tem também uma presença forte no universo dos smartphones. Tanto Android como no iOS, muitos optam por esta app por ser a mais ajustada ao serviço de email da Microsoft.

Os utilizadores desta app estão agora a ser presenteados com uma novidade pouco interessantes e que é até intrusiva. A publicidade parece ter chegado com maior volume esta proposta e ss anúncios aparecem na parte superior de uma caixa de entrada e parecem-se com e-mails reais.

The iOS @Outlook app shows me ads that look like emails now, get the fuck outta here @Microsoft pic.twitter.com/o6dSIY85Yt — Nick Smith (@yonicksmith) August 16, 2022

A publicidade no Outlook para Android e iOS não é nova, mas estava até agora limitada à vista Outros, onde muitos utilizadores escapavam. A mudança que chegou agora é a presença desta publicidade em todas as vistas e em todas as formas de visualização do email.

Com esta mudança, a Microsoft torna mais difícil aos utilizadores escaparem a esta publicidade, que assim está mais presente e mais visível. Esta apenas é apresentada aos utilizadores da versão gratuita deste serviço, levando os utilizadores a pagarem para não a terem presente.

Felizmente, a Microsoft tem uma forma de contornar esta novidade e assim libertar os utilizadores do que não querem ver no Outlook. Basta ativarem a vista Caixa de Entrada Destaque e a publicidade será novamente colocada no separador Outros.

Ninguém gosta de anúncios, e por isso os utilizadores do Outlook deixaram reclamações App Store da Apple. Alguns recorreram ao Twitter e Reddit para mostrarem a sua frustração. A única maneira de evitar completamente esta novidade é subscrevendo o Microsoft 365.