Protótipo do Apple-1 usado por Steve Jobs vendido em leilão por quase 700 mil dólares

Os produtos tecnológicos mais antigos também têm o seu valor e, alguns deles, são mesmo verdadeiras peças raras que podem custar milhares de euros. Prova disso é que volta e meia existem notícias de alguns equipamentos antigos vendidos a preços exorbitantes.

Recentemente mais um computador Apple-1 da marca da maçã, e usado por Steve Jobs, foi vendido em leilão por um valor muito perto dos 700 mil dólares.

Protótipo do Apple-1 vendido em leilão

Foi colocado à venda mais um raríssimo computador Apple-1. Este foi considerado como sendo o primeiro PC da marca da maçã, com um microprocessador, teclado e monitor. Mas o modelo que foi agora vendido em leilão é um protótipo usado por Steve Jobs antes do desenvolvimento da versão final do computador. E mal sonhava o falecido fundador da Apple que o equipamento que o ajudou a lançar o seu negócio, iria ser vendido anos mais tarde a um valor extremamente elevado.

O protótipo foi usado por Steve Jobs em 1976 para demonstrar o computador Apple-1 a Paul Terrell, dono de uma das primeiras lojas de informática em todo o mundo. Terrell gostou tanto do equipamento que fez de imediato uma encomenda de 50 unidades, o que ajudou a marça da maçã a promover a sua atividade.

Já foram leiloados até ao momento alguns Apple-1 e o preço mais elevado até ao momento foi de 905.000 dólares. Este protótipo foi leiloado através da plataforma RR Auction por um valor ligeiramente mais baixo, mas igualnente excêntrico, de 677.196 dólares. Mas também o atual estado deste protótipo, tal como podemos ver pelas imagens, deixa muito a desejar, não estado nas melhores condições.

A placa não está inteira, tendo algumas partes partidas. No entanto trata-se de um produto certificado e as imagens também mostram que este protótipo conta com a inscrição Apple Computer A, certificando-o então como um protótipo original, sendo que as letras foram gravadas à mão pelo próprio co-fundador Steve Wozniak.

O preço original deste computador era de 666,66 dólares na altura, como tal foi agora vendido por um preço 1.000 vezes acima. Sabe-se que, na altura, foram apenas fabricadas 200 unidades dos primeiros Apple-1 e, atualmente, há a confirmação da existência de 62 unidades.

