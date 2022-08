Procura uma impressora 3D por menos de 200 €? Temos duas sugestões

As criações 3D são cada vez mais acessíveis de executar, muito graças ao preço a que as impressoras estão atualmente disponíveis no mercado. Além do preço cada vez mais baixo, a qualidade do produto final é surpreendente.

Para quem procura um produto mais acessível, trazemos hoje como sugestão duas impressoras com preço abaixo dos 200 €.

TWO TREES Sapphire Pro

A impressora 3D TWO TREES Sapphire Pro tem uma área de impressão de 235 x 235 x 280 mm, uma área bastante razoável tendo em conta o preço. Imprime com filamento PLA, TPU, PETG, entre outros mais comuns.

A espessura da camada pode variar entre os 0,1 e 0,4 mm. Adicionalmente, é compatível com os sistemas operativos Mac e Windows.

Inclui um ecrã tátil para controlo das ações de impressão e no caso que uma quebra de energia, esta impressora garante que a impressão inicie novamente a partir do ponto em que parou.

A velocidade de impressão pode chegar aos 300 mm/s, o que irá garantir assim um resultado de impressão que poderá ser controlado neste aspeto.

Adicionalmente, inclui um sensor que deteta quebras no filamento, parando automaticamente a impressão e dando a possibilidade de substituir o filamento e retomar a impressão sem que nada se perca.

A impressora 3D TWO TREES Sapphire Pro está disponível por um preço promocional de 179,99€, utilizando o código de desconto CCSAP. O envio é feito a partir de armazém na Alemanha, com entrega rápida e sem custos adicionais.

TWO TREES Sapphire Pro

Creality 3D Ender-3

A impressora Creality 3D Ender-3 vem com um vidro temperado e 5 kits de bicos mistos. A superfície de construção inclui almofadas de apoio para que a remoção dos objetos impressos seja mais fácil.

É um modelo com uma grande área de impressão, ao contrário de muitas de baixo custo que existem no mercado, oferecendo 220 x 220 x 250mm. Quanto à impressão, o fabricante garante uma impressão rápida, mas com movimentos suaves, graças ao mecanismo de rolamentos XYZ para uma alta precisão na construção dos objetos.

A impressora Creality 3D Ender-3 pode imprimir continuamente durante 200 horas sem problemas, com um desempenho relativamente estável.

A fonte de alimentação tem um sistema de segurança e retoma a função de impressão caso a máquina se desligue, acidentalmente ou devido a falha da energia elétrica.

É compatível com vários tipos de filamento de 1,75 mm como PLA, ABS, TPU, sendo qualquer um destes materiais derretido com rapidez para um resultado mais perfeito.

A impressora 3D Creality 3D Ender-3 está disponível por apenas 150€, utilizando o código de desconto CT954, numa promoção válida até ao próximo dia 31 de agosto. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e sem custos adicionais.

Creality 3D Ender-3