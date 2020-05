Não há nenhuma dúvida que a Microsoft abraçou o Linux e que o tem a funcionar em pleno no Windows 10. De forma simples podemos aceder a uma distribuição deste sistema e usar ambos de forma transparente e integrada.

A Microsoft quer dar mais passos neste sentido e por isso revelou agora uma novidade para breve. A mistura com o seu sistema vai continuar e em breve vai ser possível usar app com interfaces gráficas do Linux. Mas há mais novidades a caminho.

Excelentes notícias da Microsoft para o Windows 10

Para muitos a integração do Linux no Windows 10 foi uma surpresa. Depois de anos a ignorar este sistema operativo, tê-lo dentro do principal sistema da Microsoft foi uma vitória, para ambas as partes e, principalmente, para os utilizadores.

Sabe-se que a próxima grande atualização do Windows 10, que chegará no final do mês, vai trazer o WSL 2, com um kernel real presente. Claro que vai haver mais novidades, mas duas em especial chegaram em breve, de forma faseada.

Interface gráfica do Linux vai chegar para este sistema

A primeira delas permitirá ao Linux tirar partido dos GPU, o que será importante para funções de maior processamento. A segunda, mais estética, será igualmente importante. Falamos da possibilidade de usar interface gráfica do Linux.

Agora o Windows 10 permite apenas que sejam usadas apps Linux, mas apenas dentro do terminal. O que agora foi revelado na Build deste ano eleva esta capacidade. As apps que dependam de interfaces gráficas vão passar a ser suportadas.

Há mais novidades a caminho do Windows Terminal

As novidades não se ficam por aqui e finalmente a app Windows Terminal atingiu a maturidade. A versão 1 está igualmente disponível para instalar via loja da Microsoft ou no GitHub.

Estas são excelentes notícias para quem está já habituado a usar o Linux no Windows 10. A interface gráfica do Linux vem abrir ainda mais as apps que podem ser usadas e o novo Windows Terminal permite controlar todos estes elementos de forma única.