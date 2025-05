Comandos Linux para Totós 2025: Tutorial n.º 5

Em 2011 iniciamos um conjunto de tutoriais com o objetivo de ensinar a usar a linha de comandos do Linux. Intitulada “Comandos Linux para Totós”, a rubrica teve enorme sucesso. Este ano voltamos a recordar a rubrica... com algumas novidades.

Bem, vamos então ao que interessa. Tal como referiram alguns dos nossos leitores nos comentários do último artigo desta rubrica, para definir as permissões de um ficheiro utiliza-se o comando chmod. As permissões podem ser definidas num dos seguintes modos: “amigável” ou “máscara binária (ou modo octal)”

Modo: “amigável” (com letras)

Para a definição de permissões através do modo “amigável” é necessário recorrer a letras e mais alguns símbolos. Para isso, produzi uma tabela auxiliar com tudo o que precisam de saber. Por exemplo, a letra ‘u’ indica que é dono, ‘g’ refere-se ao grupo, etc. Depois temos as permissões de leitura, escrita e execução que são definidas através das letras r,w e x respetivamente. Depois há os operadores que nos permitem definir uma permissão (‘+’) ou remover uma permissão (‘-).

Alguns exemplos

Criem o ficheiro pplware através do comando touch, e depois experimentam mudar-lhe as permissões. Para ver as permissões do ficheiro podem usar o comando ls –l pplware

chmod u+rw pplware - dá permissões ‘r/w’(leitura e escrita) ao dono do ficheiro

pplware - dá permissões ‘r/w’(leitura e escrita) ao dono do ficheiro chmod o‐rwx pplware - retira todas as permissões aos “outros”

pplware - retira todas as permissões aos “outros” chmod a+rw pplware - dá permissões ‘r/w’ a todos (ugo)

pplware - dá permissões ‘r/w’ a todos (ugo) chmod go‐r pplware - retira a permissão ‘r’(leitura) ao grupo e outros

Modo: Máscara binária ou modo octal

A máscara binária é composta por três algarismos arábicos sob a base 8 ou seja de 0 a 7 (daí o nome de modo octal) onde:

O primeiro dígito representa o dono do ficheiro (u)

O segundo dígito representa o grupo (g)

O terceiro dígito representa os outros (o)

As permissões são especificadas para cada grupo, somando as permissões necessárias:

4 = Leitura (r)

= Leitura (r) 2 = Escrita (w)

= Escrita (w) 1 = Execução (x)

Relativamente à máscara binária, criei duas tabelas auxiliares:

Vamos considerar então que pretendemos dar ao ficheiro pplware a permissão de leitura(4), escrita (2) e execução (1) para o dono do ficheiro, leitura (4) ao grupo e leitura (4) aos outros. Ora somando os “pesos” para o dono temos 4+2+1=7, relativamente ao grupo temos apenas 4 e o mesmo acontece para os outros. Então, a permissão a atribuir seria 744. Percebido? Numa primeira fase parece confuso, mas depois torna-se um sistema bastante simples. Vamos a mais alguns exemplos:

chmod 600 pplware > permissões ‘rw‐‐‐‐‐‐‐’

pplware > permissões ‘rw‐‐‐‐‐‐‐’ chmod 755 pplware > permissões ‘rwxr‐xr‐x’

pplware > permissões ‘rwxr‐xr‐x’ chmod 777 pplware > permissões ‘rwxrwxrwx’

Resumindo, modo amigável usamos letras e na máscara binária usamos um conjunto de três dígitos. Como dica final deixo-vos o comando stat. Experimentem usar da seguinte forma: stat pplware e depois analisam a informação presente no campo Access.

Estão abertos os comentários do artigo a nível de leitura e escrita > chmod 666 🙂

Artigos relacionados