Comandos Linux para Totós 2025: Tutorial n.º 3

Em 2011 iniciamos um conjunto de tutoriais com o objetivo de ensinar a usar a linha de comandos do Linux. Intitulada “Comandos Linux para Totós”, a rubrica teve enorme sucesso. Este ano voltamos a recordar a rubrica... com algumas novidades.

Relembramos que para acompanharem estes tutoriais é necessário que possuam um terminal Unix/Linux para ir experimentando e aprendendo os comandos apresentados. Para os que já dominam a matéria, lanço desde já o desafio de colaborarem nesta rubrica.

Como já referimos em alguns artigos, a shell (terminal) do Linux permite introduzir comandos. Através dos comandos podemos realizar quase todas as tarefas possíveis num sistema como, por exemplo, copiar ficheiros, criar/apagar diretórios, controlar serviços, etc.

whoami | pwd | id | who | date |cal | man | hostname | uptime | history | uname | lsb_release | df … ainda se lembram? Se não, vejam aqui e aqui

Para o tutorial de hoje criei um pequeno exemplo de uma estrutura de diretórios/subdiretórios e ficheiros que vamos agora implementar no nosso terminal Linux.

Para produzir no terminal a estrutura anterior necessitamos de saber três comandos essenciais: (nota: existem outras formas de produzir a mesma estrutura, no entanto, vamos ensinar a maneira mais básica).

mkdir: (make directory) – permite criar diretórios

touch: permite criar ficheiros vazios ou mudar timestamps dos mesmos.

cd: (change directory) permite mudar de diretório

[ pplware @ pplware ~ ] # mkdir pplware [ pplware @ pplware ~ ] # cd pplware [ pplware @ pplware pplware ] # mkdir site [ pplware @ pplware pplware ] # cd site/ [ pplware @ pplware site ] # mkdir ppinto [ pplware @ pplware site ] # cd ppinto/ [ pplware @ pplware ppinto ] # touch dados info xpto [ pplware @ pplware ppinto ] # cd .. [ pplware @ pplware site ] # cd .. [ pplware @ pplware pplware ] # mkdir forum [ pplware @ pplware pplware ] # cd forum [ pplware @ pplware forum ] # touch aabb [pplware@pplware ~]# mkdir pplware [pplware@pplware ~]# cd pplware [pplware@pplware pplware]# mkdir site [pplware@pplware pplware]# cd site/ [pplware@pplware site]# mkdir ppinto [pplware@pplware site]# cd ppinto/ [pplware@pplware ppinto]# touch dados info xpto [pplware@pplware ppinto]# cd .. [pplware@pplware site]# cd .. [pplware@pplware pplware]# mkdir forum [pplware@pplware pplware]# cd forum [pplware@pplware forum]# touch aabb

E está feito. Podemos agora usar o comando tree para visualizar a estrutura criada:

[ pplware @ pplware ~ ] # tree pplware/ pplware / | -- forum | ` -- aabb ` -- site ` -- ppinto | -- dados | -- info ` -- xpto 3 directories, 4 files [pplware@pplware ~]# tree pplware/ pplware/ |-- forum | `-- aabb `-- site `-- ppinto |-- dados |-- info `-- xpto 3 directories, 4 files

Que acharam, é simples? Bem, o desafio que lançamos agora é o seguinte:

Desafio

Tentar produzir a mesma estrutura, com o menor número de comandos possíveis.

(algumas dicas: usar o argumento –p no mkdir e usar por exemplo cd ../.. ). Ficamos a espera !

