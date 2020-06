Já aqui tínhamos referido o serviço Xbox Smart Delivery da Xbox, e a sua importância para o novo ecossistema que a Xbox Series X vai trazer no final do ano.

Na última Xbox Wire, o serviço Xbox Smart Delivery esteve em destaque.

Tal como vimos aqui, ou aqui a Xbox Series X vai chegar no final do ano e vai trazer consigo toda a maturação de um conjunto de serviços e produtos que a Microsoft tem vindo a otimizar ao longo dos últimos meses (anos).

Um dos serviços que referimos aqui é, precisamente, o Xbox Smart Delivery, um serviço “inteligente” que permitirá a quem tenha consolas Xbox não ter de se preocupar com a versão do jogo a adquirir, pois, a consola irá fazê-lo por si.

Mas como funciona?

Mas explicando melhor, o Xbox Smart Delivery, é um serviço que vai-se certificar que o jogador tenha acesso ao jogo mais otimizado que exista para a sua consola especifica.

Na prática, será algo assim: se o jogador tiver uma Xbox One, então a edição do jogo que vai comprar será a para Xbox One. No entanto, se o jogador tiver uma Xbox Series X, o sistema vai “entregar” o jogo para a Series X.

Xbox Smart Delivery é uma forma “inteligente” de certificar que cada jogador tem o jogo melhor otimizado para a sua consola!

Contudo, o jogador não ficará preso a uma consola, e caso tenha uma XboX One e decida adquirir uma Xbox Series X, então o sistema identificará isso automaticamente e, sem qualquer custo associado, passará a ficar com acesso à versão otimizada para a Series X desse jogo.

Na altura de fazer o download do jogo, o jogador não terá de se preocupar em procurar a edição da sua consola. O sistema fará isso por si, simplificando dessa forma o processo de aquisição de um jogo.

O serviço Smart Delivery também será compatível com jogo adquiridos em formato físico, caso as editoras implementem o sistema nos seus jogos!

Muito importante será também o facto do Smart Delivery permitir que um jogador que tenha a consola Xbox One e a consola Xbox Series X posso usufruir em simultâneo dos “2 jogos”, cada qual no seu sistema.

Mas mais… eventuais melhorias desenvolvidas na otimização de jogos da Xbox One para a Xbox Series X, serão automaticamente detetadas e transferidas para as consolas do jogador. Por outras palavras e usando o exemplo do Xbox Wire, se o jogador tiver adquirido em setembro o jogo Cyberpunk 2077 para a Xbox One, quando a Series X for lançada no final do ano, o jogador irá poder continuar a sua evolução no jogo no modo Compatibilidade. Quando a versão do jogo otimizada para a Xbox Series X for lançada, o upgrade será feito automaticamente e de forma transparente.

Outra boa notícia, será também o facto do serviço Xbox Smart Delivery, estar embebido no Xbox Game Pass. Isso quer dizer que, caso quem tenha desenvolvido o jogo tenha introduzido esse código na sources, os jogos presentes no Game Pass também irão usufruir desta “entrega inteligente”.

Lista de jogos com Smart Delivery

Podem ver de seguida a lista de jogos com compatibilidade com o serviço Xbox Smart Delivery:

Halo Infinite

Cyberpunk 2077

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2

DiRT 5

Scarlet Nexus

Chorus

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

The Ascent

Call of the Sea

Gears 5

Second Extinction

Metal: Hellslinger

Adicionalmente, existirão milhares de outros títulos que, desde o primeiro dia da Xbox Series X, estarão disponíveis para os jogadores graças ao seu sistema de retro compatibilidade.

Segundo a Microsoft, este processo de Smart Delivery também será possível de usar em jogos adquiridos em formato físico e de outras origens que não a Microsoft. Neste ponto, tal facto está dependente se a editora (ou estúdio de desenvolvimento) desse jogo implementou ou não o sistema no seu jogo.

Segundo a Microsoft, a tecnologia por detrás do serviço Smart Delivery está disponível para as equipas de desenvolvimento de jogos. Isto para que possam agilizar essa “entrega inteligente” de forma mais simples e eficiente dos seus jogos.

A Microsoft continua a preparar o lançamento da Xbox Series X e todo o ecossistema de serviços e aplicações que têm estado a ser anunciados seguem um rumo bastante bem definido.