Xbox Series X terá ‘milhares’ de jogos no lançamento devido a compatibilidade

Aproxima-se o momento em que, finalmente, os gamers vão conhecer uma das mais aguardadas consolas deste ano, a Xbox Series X. Algumas novidades já foram anunciadas, mas ainda muito há para conhecer.

Agora a Microsoft revelou mais alguns pormenores, nomeadamente que a consola terá milhares de jogos no lançamento devido à compatibilidade com jogos para versões anteriores. Para além disso foi ainda revelado que os jogos da Xbox One, Xbox 360 e Xbox Original vão funcionar melhor na Xbox Series X.

Tanto a Xbox Series X da Microsoft como a PlayStation 5 da Sony estão a ser ansiosamente aguardadas pelos gamers de todo o mundo. Apesar de as marcas já terem desvendado algumas características, não há nada que cause mais adrenalina que ver a verdadeira apresentação do produto e, depois, poder tê-lo em mãos.

Do lado da Microsoft foram agora divulgados mais alguns pormenores da sua consola.

Xbox Series X será compatível com jogos de versões anteriores

De acordo com uma publicação feita no blog Xbox Wire, a Microsoft salientou que a consola terá ‘milhares’ de jogos logo no lançamento. Isto porque a marca se está a esforçar para conseguir que praticamente todos os jogos de versões antigas da consola sejam compatíveis com a Xbox de nova geração.

Segundo escreveu no blog Jason Ronald, gestor de programas da Xbox Series X:

Com mais de 100 mil horas de testes completas, milhares de jogos já são jogáveis na Xbox Series X, desde os sucessos até aos clássicos de culto e favoritos dos fãs. Muitos de nós na equipa da Xbox jogamos na Xbox Series X diariamente como consola primária e a troca entre gerações é normal. Quando for o lançamento no final deste ano, a equipa terá investido mais de 200 mil horas para assegurar que a biblioteca de jogos está pronta para o receber no imediato.

A equipa da IGN conversou com Ronald para esclarecer a questão dos ‘milhares’ e a resposta foi que:

A meta é, definitivamente, os milhares de títulos que correm atualmente na Xbox One. Se um jogo corre na Xbox One, a nossa meta é fazê-lo correr na Xbox Series X. Mas pode haver algumas exceções.

Para além disso, Ronald também adianta que algumas dificuldades técnicas de licenciamento podem ser obstáculos a este processo.

Jogos da Xbox One, Xbox 360 e Xbox Original vão funcionar melhor na Xbox Series X

Outro aspeto que vai interessar a potenciais compradores, é que os jogos de consolas mais antigas da Xbox como a One, 360 e a original, vão ter um melhor desempenho na nova consola.

Todos os títulos são executados com o desempenho para o qual foram originalmente projetados, muitas vezes com um desempenho ainda maior do que na sua plataforma de lançamento orginal, o que resulta em taxas de frames mais altas e mais estáveis e uma renderização com a máxima resolução e qualidade visual. Os títulos compatíveis com as versões anteriores também vêem reduções significativas nos tempos de carregamento no jogo, graças ao salto de desempenho obtido pelo SSD NVME personalizado que alimenta a estrutura da velocidade da Xbox.

Ronald garante ainda que, em determinados jogos será possível obter o dobro da taxa de frames, podendo garantir experiências de até 120 fps.

A Xbox Series X vai contar ainda com a ferramenta HDR que implementará a tecnologia automaticamente nos jogos sem causar impacto na performance.

Os jogos de versões anteriores serão ainda compatíveis com a tecnologia Quick Resume, permitindo pausar o jogo e, ao retomar, continuar onde ficou parado.

A nova consola da Microsoft é aguardada no final deste ano de 2020. Até lá temos que estar atentos a todos os pormenores divulgados da consola.