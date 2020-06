Estados Unidos confirmam que vão voltar a trabalhar com a Huawei no 5G

Os Estados Unidos da América têm estado de costas voltadas com a Huawei e, se bem se lembram, os problemas começaram por causa da corrida ao 5G. Depois de há um mês se ter avançado que parte das restrições impostas à Huawei por parte do governo norte-americano poderiam cair em nome do desenvolvimento do 5G, agora o país confirma a informação.

A Huawei vai voltar a trabalhar com os Estados Unidos e com empresas que estejam a desenvolver esforços na tecnologia associada ao 5G.

Estados Unidos confirmam fim de restrições impostas à Huawei (ou parte delas)

Os Estados Unidos confirmaram na segunda-feira que as proibições impostas à Huawei no negócio com empresas norte-americanas serão alteradas para permitir que trabalhem juntas na definição de padrões para as redes 5G.

A notícia foi avançada pela Reuters. Refere portanto que o Departamento de Comércio dos EUA e outras agências concordaram com as alterações às limitações impostas. Ainda assim, esta mudança aguarda publicação no Registo Federal. A regra foi, entretanto, enviada ao Registo Federal na sexta-feira e deve ser publicada ainda no decorrer do dia de hoje.

Num comunicado enviado à agência noticiosa, o secretário do comércio Wilbur Ross, confirmou a alteração, sendo que esta alteração está claramente ligada ao avanço que a Huawei leva no desenvolvimento da rede 5G.

Os Estados Unidos não irão ceder a liderança em inovação global.

É ainda referido no comunicado que o departamento está comprometido em proteger os interesses de segurança nacional e política externa dos EUA. Além disso, é necessário incentivar a indústria dos EUA a se empenhar e defender firmemente que as tecnologias dos EUA se tornem padrões internacionais.

O desenvolvimento de padrões 5G

O objetivo do trabalho com a Huawei, visa definir padrões da rede 5G. Estes padrões influenciarão o futuro da tecnologia de comunicação, bem como setores como os veículos autónomos, inteligência artificial e outras tecnologias de ponta.

De relembrar que a entrada da Huawei para a lista de entidades do Departamento do Comércio dos Estados Unidos em 2019, fez com que muitas empresas norte-americanas deixassem de comunicar com a empresa chinesa. Assim, o desenvolvimento de alguns padrões técnicos foi posto em causa, colocando-as em desvantagem face às empresas do resto do mundo.

Até ao momento a Huawei ainda não teceu nenhuma declaração relativamente a esta alteração de comportamento.