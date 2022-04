Sony também pode adicionar publicidade nos jogos gratuitos da PS4 e PS5

Recentemente informámos que a Microsoft estaria com planos para adicionar anúncios nos jogos gratuitos para a sua consola Xbox. Mas estes anúncios não seriam muito invasivos. sendo que o previsto será a colocação das marcas em banners digitais, de forma a não interromper nem condicionar a experiência de jogo.

No entanto, há agora informações que a rival Sony pode também seguir os mesmos passos, ao adicionar publicidade nos seus jogos não pagos para as consolas PlayStation 4 e PlayStation 5.

Jogos gratuitos da PS4 e PS5 podem vir a ter publicidade

Depois da Microsoft, agora as últimas notícias indicam que a Sony também está a ponderar colocar anúncios publicitários nos seus jogos gratuitos. Estas informações foram avançadas pelo Business Insider e terão sido reveladas por fontes internas da própria Sony.

Os detalhes indicam que a empresa japonesa estará a trabalhar num software que visa permitir aos programadores criarem anúncios dentro dos seus jogos. E uma das vantagens deste sistema é que se torna em mais uma maneira de os criadores monetizarem o seu trabalho. Mas ainda não se sabe ao certo de que forma estes anúncios serão integrados.

De acordo com as informações reveladas "o objetivo é que os anúncios apareçam como se fossem parte do jogo, como outdoors digitais nos estádios desportivos. Os formatos podem incluir anúncios que dão recompensas aos espectadores por assistirem os anúncios e promoções para itens do jogo, como skins de avatar”.

No caso da Microsoft, as fontes indicavam que a marca de Redmond também estaria a desenvolver um programa para ajudar as marcas a inserir anúncios em banners dentro dos jogos gratuitos da Xbox. Como tal, as empresas que pretendam ver a sua marca divulgada, poderão comprar uma espécie de inventário de anúncios de modo a garantir um espaço para si em outdoors virtuais.

Resta-nos então aguardar por mais avanços sobre esta possibilidade, e saber de que forma os jogadores vão encarar os anúncios nos jogos gratuitos.