Os fabricantes de smartphones têm estado a apostar em alargar a duração nas baterias destes equipamentos. Estas têm capacidades cada vez maiores, durações que se prolongam por tempo ainda mais largo e velocidades de carregamento mais elevadas.

A Xiaomi tem seguido em especial este último caminho e os seus smartphones têm recebido a capacidade de carregar cada vez mais rapidamente. Avaliar a presença deste carregamento rápido é simples de avaliar e perceber se está presente. Veja como o pode fazer.

Mais do que perceber se um smartphone pode ser carregado de forma rápida, importa perceber se esta está a ser usada. Só assim se pode retirar proveito desta capacidade e carregar realmente de forma mais rápida a bateria.

Carregamento rápido num smartphone Xiaomi?

A Xiaomi tem duas formas simples para que os seus utilizadores saibam se os seus smartphones estão a carregar de forma rápida. A primeira destas é totalmente visual e permite rapidamente saber o estado do carregamento, apenas com o olhar.

Para saberem esta informação, bastará ter o smartphone ligado ao carregador. No ecrã de bloqueio, vão ter no canto superior direito o estado da bateria. Aqui, e caso surja um raio simples, o carregamento estará a ser realizado de forma normal. Caso surja um raio duplo, então estará a ser usado o carregamento rápido.

Mais informações sobre a bateria e o estado

Por outro lado, caso pretendam saber esta informação pelas definições da Xiaomi, podem também fazê-lo. Comecem por abrir as Definições da MIUI e depois escolham a primeira opção, chamada Sobre o telemóvel.

Aqui dentro, para continuarem o acesso, devem escolher depois a opção Todas as especificações. Nesta área, com informações detalhadas sobre o smartphone da Xiaomi, devem descer e aceder à opção Estado, que fica no final desta lista.

No topo desta área, vão encontrar informações sobre o estado de carregamento da bateria. Mais uma vez devem ligar o carregamento para que a informação presente seja real e atualizada. Lembrem-se que deverá estar ligado a um carregador de carregamento rápido da bateria.

Aqui, mais uma vez, devem olhar ao que é apresentado na zona Estado da bateria. Caso este apresente a informação A carregar, então não é um carregamento rápido. Por outro lado, caso a informação seja A carregar rapidamente, então esse é mesmo um carregamento rápido da bateria.

Esta é uma informação essencial para todos os que têm um smartphone da Xiaomi com o suporte para carregamento rápido da bateria. Claro que devem sempre usar um carregador com suporte, em especial o que acompanha o equipamento da marca.