Google vai acabar com as apps de gravação de chamadas para Android

A partir do dia 11 de maio vão ser feitos alguns ajustes nas políticas da Play Store. Estas alterações irão afetar os utilizadores e programadores Android, mas algumas serão mais notórias que outras.

Uma das mudanças irá afetar diretamente quem utiliza apps para gravação de chamadas de voz no Android.

Recentemente, a Google fez algumas alterações nas suas políticas da Play Store que entrarão em vigor a partir de 11 de maio. Uma dessas mudanças visa eliminar definitivamente as aplicações de gravação de chamadas no Android.

No Reddit, o utilizador NLL Apps relata que essa alteração das políticas específica afeta o uso da API de acessibilidade pelos criadores das aplicações.

A API de acessibilidade não foi projetada e nem pode ser solicitada para gravação de áudio de chamadas remotas

Esta informação foi revelada num webinar que decorreu há poucas horas destinado a programadores.

A privacidade e segurança dos utilizadores parece ser a motivação da empresa para este ajuste. Além disso, as leis de gravação de chamadas diferem muito de país para país, tornando o processo de legalização mais complexo.

O fim da gravação de chamadas no Android

No Android 10, a Google já havia bloqueado a gravação de chamadas por padrão. Portanto, para contornar a restrição, as aplicações da Play Store começaram a usar a API de acessibilidade para gravar chamadas. Isso não será mais possível depois do dia 11 de maio.

Ainda assim, existem smartphones como os Google Pixel ou os smarphones da Xiaomi que o fazem de forma nativa. Nesses casos, os utilizadores não serão afetados e a gravação continuará a funcionar convenientemente. Esta medida afetará apenas as aplicações de terceiros.