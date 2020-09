Sony garante que 99% dos jogos da PS4 são compatíveis com a PS5

Depois de muitas novidades entusiasmantes por parte da empresa japonesa, finalmente já é conhecido o preço e a disponibilidade da PlayStation 5. Muitos jogadores em todo o mundo correram às lojas na fase de pré-venda para garantirem um exemplar da consola.

No entanto quem tem PS4 já se havia questionado como seria em relação aos jogos. Mas agora a Sony descansou os gamers dizendo que 99% dos jogos da PlayStation 4 são compatíveis com a PlayStation 5. Contudo, os jogadores podem esquecer uma solução do género do “Game Pass” da Xbox.

Esta semana a Sony decidiu desvendar, finalmente, o que ainda faltava conhecer acerca da nova PlayStation 5. Sabemos agora que a consola estará disponível pelo preço de 499 euros e o lançamento oficial vai acontecer a 19 de novembro.

Mas assim que o anúncio foi feito, várias lojas colocaram a PS5 em pré-venda, e nalguns países, como os EUA, esgotou o stock imediatamente.

No evento da marca japonesa o destaque incial foi dado aos novos jogos desenhados para rodar na PlayStation 5. Espera-se assim grandes títulos onde o jogador poderá sentir toda a adrenalina entre os surpreendentes gráficos e a jogabilidade.

Sony garante que 99% dos jogos da PS4 vão rodar na PS5

No entanto, uma das questões de quem já tem a PS4 é relativamente à compatibilidade dos títulos na PS5. Já havíamos informado que a maioria dos jogos da consola anterior iriam ser compatíveis com a nova consola. Para além disso, as diretrizes da Sony indicavam que os jogos da PlayStation 4 desenvolvidos até julho teriam que ser compatíveis com a PlayStation 5.

Em entrevista ao Washington Post, Jim Ryan, presidente da Sony Interactive Entertainment, afirmou que será raro algum jogo da PlayStation 4 não poder ser executado na PlayStation 5. De acordo com o executivo, 99% dos títulos disponíveis para a PS4 vão ser compatíveis com a PS5.

Relembramos que a retrocompatibilidade tem sido um dos trunfos apresentados pela rival Xbox Series X da Microsoft.

Jogadores podem esquecer algo como o ‘Game Pass’ na Sony

Mas o presidente também aproveitou para falar da estratégia da marca para competir com o Game Pass da Xbox. Segundo Jim Ryan, a Sony não pretende disponibilizar os seus jogos, que têm uma produção dispendiosa, numa assinatura como a Microsoft faz.

Ao site GameIndustry.biz, o executivo explica que:

Para nós, ter um catálogo de jogos não é o que define uma plataforma. O nosso lema é ‘novos jogos, grandes jogos’. Já tivemos esta conversa e não vamos seguir esse caminho de colocar novos lançamentos num formato de assinatura. Estes jogos custam milhares de dólares, bem mais do que 100 milhões, para serem desenvolvidos. Não vemos isso como sustentável.

Portanto a marca demarca-se da concorrente neste sentido. Mas noutros aspetos, como por exemplo o preço, a Xbox Series X como a PlayStation 5 acabam por ser semelhantes.

