O regresso da magia de Natal com The Grinch 2: Saving Christmas

A Outright Games e a Dr. Seuss Enterprises revelaram uma nova página da História de Natal com o anuncio de The Grinch 2: Saving Christmas. Venham conhecer um pouco melhor o jogo.

O Natal ainda se encontra um pouco distante mas a Outright Games e a Dr. Seuss Enterprises já anunciaram as suas intenções de trazer todo o caos divertido de Grinch, às consolas e ao PC com The Grinch 2: Saving Christmas.

Trata-se de uma nova aventura festiva protagonizada por uma das personagens mais icónicas das histórias de Natal e que apresenta lançamento marcado para 18 de setembro de 2026 para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e PC.

Depois da sua inesquecível mudança de coração, o Grinch está de volta e, desta vez, determinado a provar o quanto mudou. Com um coração três vezes maior, os jogadores irão acompanhar o Grinch e o seu fiel companheiro Max numa missão alegre para criar a árvore de Natal mais espetacular que Who-ville alguma vez viu.

Em The Grinch 2: Saving Christmas, os jogadores irão explorar mundos 3D vibrantes e nevados, cheios de charme natalício, desde as profundezas sinuosas da Caverna do Grinch, às encostas escorregadias do Monte Crumpit, até às movimentadas ruas deWho-ville. Ao longo do caminho, poderão recolher decorações brilhantes de Natal, descobrir caminhos escondidos e ultrapassar desafios de plataformas para espalhar o espírito de Natal por toda a cidade.

Os jogadores poderão desfrutar da aventura a solo ou em modo cooperativo local, trabalhando em equipa como o Grinch e o Max para enganar inimigos, resolver desafios ambientais e recolher todas as decorações. Concebido para jogadores de todas as idades, The Grinch 2: Saving Christmas apresenta uma jogabilidade acessível e mecânicas fáceis de aprender, tornando-o na experiência festiva perfeita para famílias.

Introduzido pela primeira vez no clássico de 1957 How the Grinch Stole Christmas! de Dr. Seuss, o Grinch tornou-se um ícone global do Natal, com presença em livros, filmes, televisão e teatro. Com décadas de histórias, The Grinch 2: Saving Christmascontinua a evoluir esta personagem intemporal, trazendo-a a uma nova geração através da interação.

Robin Flodin da Outright Games, afirma, “Estamos entusiasmados por trazer o Grinch de volta numa nova aventura que capta tanto o humor como a emoção desta história tão querida. The Grinch 2: Saving Christmas desenvolve tudo aquilo que os fãs adoraram no primeiro jogo, expandindo para um mundo 3D vibrante cheio de diversão e surpresas natalícias. É uma experiência pensada para juntar famílias e celebrar o espírito do Natal.”

The Grinch 2: Saving Christmas será lançado na sexta-feira, 18 de setembro de 2026, para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e PC.