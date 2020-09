Apple disponibilizou já aos programadores o iOS 14.2 beta

Passaram apenas dois dias, ou nem tanto, e a Apple já disponibilizou o iOS 14.2 beta aos programadores. Conforme fomos dando conta, esta versão do iOS teve 8 betas, uma GM que apenas esteve um dia nas mãos dos utilizadores e um atraso considerável na hora de lançamento da versão final oficial. Contudo, até ao momento, parece estar estável e sem grandes bugs notados.

Com o iPhone 12 ainda está a caminho, a empresa de Cupertino parece já estar a aumentar a oferta. Vamos conhecer as novidades.

Apple disponibiliza o Shazam mais integrado no iOS 14.2

Há poucas horas a Apple disponibilizou o iOS 14.2 beta. Esta versão poderá estar a corrigir alguns bugs, mas traz acima de tudo mais novidades. Portanto, poderemos depreender que a Apple tinha ainda algumas cartas na manga que não usou.

Esta versão traz, como novidade mais visível, a integração do Shazam na Central de controlo. Além disso, há alguns outros novos recursos e mudanças que foram incluídos na atualização. O iOS 14.2 também traz controlos multimédia renovados com sugestões de conteúdo e também uma nova opção de Deteção de Pessoas.

Conforme podemos testar, agora, apenas um toque, os utilizadores podem identificar facilmente as músicas em qualquer lugar, mesmo sem instalar a app Shazam. Relembramos que a empresa havia comprado este serviço em 2018 e desde então, pouco havia feito com ele. Aliás, este ano em maio deu o primeiro sinal ao integrar na versão iOS 13.11 no Apple Music.

Portanto, para adicionarmos o novo botão de alternância de reconhecimento de música Shazam à Central de controlo, temos de nos certificar primeiro que estamos já com a beta do iOS 14.2. Posteriormente, abrimos as Definições, Central de controlo e procuramos o Shazam como Reconhecimento de música, na lista abaixo.

Clicamos no botão + e adicionamos aos ícones e serviços disponíveis na Central de controlo.

Controlos multimédia renovados

Já vimos uma renovação na app Música e noutros aspetos relacionados com a área multimédia, neste iOS 14. Contudo, a empresa parece querer ainda aperfeiçoar mais e renovou também os botões de controlo multimédia na Central de Controlo nesta beta 14.2.

Agora é mais fácil ver e controlar todas as colunas, auscultadores e TVs com AirPlay apenas com um olhar.

Os controlos multimédia apresentam agora sugestões de conteúdo quando nada está a ser reproduzido. Se estivermos a ouvir um podcast, quando o episódio terminar, receberemos mais sugestões através da Central de Controlo e poderemos reproduzir essas sugestões a partir dessa área.

Quando clicamos no botão AirPlay numa aplicação como o Apple Music, o menu agora é mostrado como um popover em vez de preencher o ecrã totalmente. Faz sentido!

Deteção de pessoas no iOS 14.2 beta e de pormenores

Outro recurso interessante incluído no iOS 14.2 é uma nova opção “Deteção de Pessoas” na app Lupa. Esta app, desconhecida de muitas pessoas, está disponível como uma ferramenta de acessibilidade que usa a câmara do dispositivo para ajudar o utilizador com problemas de visão.

Conforme poderão perceber, uma vez que esta nova opção é ativada, a app Lupa usa a realidade aumentada para mostrar a distância entre o utilizador e outras pessoas.

Então, por falar em pormenores, de facto há alguns detalhes que podem saltar à vista. Como, por exemplo, nesta versão o ícone da app Watch foi ligeiramente atualizado com a recém-anunciada bracelete Solo Loop . Anteriormente, o ícone apresentava um Apple Watch com uma bracelete desportiva tradicional.

Em resumo… apesar de estar já disponível para os programadores, a Apple não mencionou quando este iOS 14.2 estará disponível ao público. Contudo, presumimos que levará algum tempo, tendo em conta que nem mesmo o iOS 14.1 foi anunciado.