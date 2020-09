Fortnite: Save the World diz também adeus ao macOS da Apple já para a semana

É uma história sem final feliz à vista para a Epic Games. A empresa criadora do Fortnite tentou criar as suas próprias regras de permanência nas lojas de aplicações e tal atitude levou a que fosse banida pela Google e pela Apple.

A relação com Apple é o seu maior problema. Agora, a Epic anuncia o fim do suporte (imposto pela Apple) ao Fortnite: Save the World, que podia ser jogado no macOS. Mas será que todo este burburinho em torno de Fortnite não é uma estratégia da Epic Games bem sucedida?

Fortnite: Save the World diz adeus ao macOS da Apple

A Epic Games anunciou através do seu blog e redes sociais que está a preparar a sua saída (forçada) do macOS com Fortnite: Save the World. Segundo a Epic, a Apple está a impedi-la de distribuir jogos também no Mac, o que acaba com a capacidade lançar atualizações do jogo para esta plataforma.

Em causa está, a curto prazo, o lançamento da versão 14.20 em breve. Depois desta atualização, a não acontecer no macOS, passarão a existir problemas que afetam a jogabilidade.

Assim, a partir de 23 de setembro, o Fortnite: Save the World deixará de estar disponível para macOS.

A Epic garante que os jogadores que compraram qualquer pack Save the World Funders, entre 17 de setembro de 2019 e 17 de setembro de 2020 será reembolsado. A partir de ontem, os packs Save the World Starter também deixaram de estar disponíveis para macOS.

Fortnite: Battle Royale continua, no entanto, jogável para utilizadores de Mac, na versão 13.40, mas também este deixará de ser atualizado.

Estas duas versões continuam, no entanto, disponíveis e atualizadas para outras plataformas, como PlayStation, PC e Xbox.

Apple acusa Epic Games: “uma campanha para revigorar o interesse pelo Fortnite”

A Apple tem a decorrer um processo em tribunal contra a Epic Games, por esta ter tentado ludibriar as regras de vendas dentro da App Store para não pagar a comissão de 30% que aceitou inicialmente.

Mas para a Apple, esta postura da Epic Games, parece ser também uma grande campanha de marketing para “revigorar o interesse pelo Fortnite”. Segundo a empresa, citanto o Google Trends, desde outubro de 2019 a julho de 2020, o interesse do público pelo “Fortnite” caiu 70%.