A Xiaomi lançou a Mi Band 5 numa versão internacional que pouco agradou o mundo ocidental e poucas novidades trouxe em relação à Mi Band 4. Na verdade, o NFC, o sensor SpO2 ou o suporte de assistente de voz, ficaram-se pela versão chinesa.

Agora, a Huami parece estar a colmatar esta lacuna. A empresa anunciou o lançamento da Amazfit Band 5.

Amazfit Band 5 – o que faltava à Mi Band 5 internacional

A Xiaomi Mi Band 5 era aguardada com grande expectativa, mas a versão internacional acabou por não surpreender os Mi Fãs. Agora, a fabricante das Mi Bands, anuncia a Amazfit Band 5 que acaba por ser uma smartband inspirada na Mi Band, mas com especificações extra.

Sabe-se, segundo o Android Central, que a Amazfit Band 5 ficará disponível na segunda-feira, através da Amazon nos Estados Unidos, por 45 dólares, cerca de 38 €.

É uma smartband projetada para desporto que vem equipada com sensor de batimentos cardíacos, podendo fazer uma monitorização contínua, mas que integra também sensor SpO2 para medir os níveis de oxigénio no sangue. Além disso, permite monitorizar a qualidade do sono, o ciclo menstrual, os níveis de stress e traz exercícios de respiração.

Em termos de atividade física propriamente dita, permite monitorizar 11 atividades distintas.

A Amazfit Band 5 vem equipada com Bluetooth 5.0, tem um ecrã de 1,1″ AMOLED e a bateria tem 125 mAh, o que deverá permitir 15 dias de utilização.

A integração de um microfone e suporte da assistente de voz Alexa é mais uma grande novidade. Principalmente por ser algo que a Mi Band 5 não trouxe para o mercado global.

Neste momento, ainda não há indicação quando à sua chegada ao mercado Europeu.

