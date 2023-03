Retroid Pocket Flip: a consola portátil dobrável inspirada na Nintendo DS

Dentro do mundo tecnológico, o segmento gaming é um dos que se mantém sempre em alta independentemente do passar do tempo. Como tal, não é de admirar que, ultimamente, tenham surgido com frequência alguns modelos novos de consolas de videojogos. Hoje vamos conhecer melhor a Retroid Pocket Flip, uma consola portátil e dobrável que é muito semelhante à Nintendo DS.

Retroid Pocket Flip: uma consola portátil semelhante à Nintendo DS

Já aqui temos dado a conhecer várias consolas portáteis que têm chegado ao mercado, como a Steam Deck, a Razer Edge, a AYN Loki, a Aya Neo, entre outras. E agora há um novo nome neste setor que se designa Retroid Pocket Flip.

A Retroid Pocket Flip é uma consola portátil dobrável criada pela empresa GoRetroid e que, num primeiro olhar, se assemelha muito à popular Nintendo DS. E não é só uma questão de opinião subjetiva, pois a empresa garante mesmo que se inspirou na consola da marca japonesa para a sua criação.

A consola Retroid Pocket Flip é dobrável e o ecrã fecha-se sobre os seus botões de comando, dos quais fazem parte dois joysticks planos, as setas de direção, batilhos e botões traseiros (L3/R3).

Quanto às dimensões, este equipamento gaming é ligeiramente maior do que a Nintendo DS Lite e mede 139 x 82 x 25,4 mm. Portanto, estamos a falar de uma consola que com facilidade cabe no bolso do jogador.

A consola conta ainda com uma porta USB-C, entrada para phones e uma porta micro-HDMI. A Retroid Pocket Flip é também compatível com cartões microSD. Vai estar disponível em várias cores, como o vermelho desportivo, preto, 16BitUS, indigo e melancia.

Não existem muitas mais informações reveladas até ao momento, sobretudo quando ao seu hardware. Mas espera-se que esses detalhes, tal como o processador que alimenta o equipamento e o preço e data em que este vai chegar ao mercado, sejam divulgados em breve.