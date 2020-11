Red Dead Redemption II é o jogo mais difícil de terminar, diz estudo

Atualmente os gamers têm uma variedade de jogos nos quais podem passar boas horas de entretenimento e adrenalina. Contudo, para além de toda a aventura, o máximo objetivo de grande parte dos jogos é que o jogador os tente terminar. Mas nem sempre isso é possível ou fácil.

De acordo com um recente estudo, Red Dead Redemption II é o jogo mais difícil de terminar! Conheçam a lista completa.

Sou e sempre fui uma fanática por jogos, mas confesso que me continuo a derreter muito mais pelos títulos mais antigos. No entanto, devemos reconhecer que atualmente o mundo gaming está mais rico e variado do que nunca.

Os jogadores podem contar com jogos para todas os gostos e plataformas, desde computadores, consolas, smartphones e tablets.

Mas bem sabemos que cada jogo tem as suas características e dificuldades, e nem todos têm o mesmo grau de dificuldade, sendo que muitos são extremamente desafiantes.

Red Dead Redemption II é o jogo mais difícil de passar

Uma pesquisa realizada pelo site Gambling Deals, no final de outubro, quis apurar quais os jogos eletrónicos que são mais complicados de finalizar. Ao todo foram analisados 41 títulos.

De acordo com os resultados, Red Dead Redemption II é o jogo mais difícil de passar. O título da Rockstar está disponível atualmente para as plataformas PC, PlayStation 4 e Xbox One.

O segundo da lista é The Legend of Zelda: Breath of the Wild da Nintendo e The Elder Scrolls V: Skyrim, desenvolvido pela Bethesda.

Em quarto lugar surge o jogo Halo da Bungie, seguido do GTA V também da Roskstar e Dark Souls III da FromSoftware. O sétimo e oitavo jogo mais difíceis de passar são o GTA: San Andreas e GTA: IV, seguido do The Legend of Zelda e, por fim, GTA: Vice City.

Para a realização deste estudo, o site considerou a quantidade de pesquisas feitas no Google, com termos como ‘completar’ ou ‘ganhar’, referentes aos vários jogos. Foram consideradas as pesquisas feitas nos EUA, Reino Unido, Alemanha, Canadá e França.

Desta forma, Red Dead Redemption II foi o jogo mais procurado nestas condições, conseguindo 36.540 pesquisas mensais, sendo que a maioria (36%) é proveniente dos Estados Unidos.

Por sua vez, The Legend of Zelda: Breath of the Wild desperta mais dúvidas na Alemanha (34%), de todas as mais de 32 mil pesquisas. A solução para o jogo The Elder Scrolls 5: Skyrim foi procurada quase 31.000 vezes e o jogador necessita de 200 horas para o terminar.

Among Us é o jogo mais stressante

Já um outro estudo, do site de apostas ManySpins, analisou a frequência cardíaca dos jogadores antes e durante 20 diferentes jogos online. A pesquisa concluiu que Among Us é o jogo mais stressante para se jogar atualmente. Segundo os dados, este jogo aumentou, em média, 67% os batimentos por minuto dos jogadores.

No mesmo estudo, surge em segundo lugar League of Legends (LoL) e em terceiro o jogo DOTA 2. Os responsáveis pela pesquisa indicam que o principal motivo do stress é a falta de conhecimento dos jogadores adversários.

Por sua vez, dentro dos menos stressantes encontram-se os títulos Runescape, World of Warcraft e The Elder Scrolls Online.

