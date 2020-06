Apesar de nunca ter conseguido conquistar o seu espaço, o Linux é o sistema mais próximo do Windows 10 e um possível substituto. A aproximação entre estes sistemas tem decorrido de forma única, mas ainda são rivais no mercado.

O Linux nunca foi um sistema preparado para ser usado no universo gaming, mas isso não impediu que evoluísse neste campo. Um teste recente mostrou algo que se julgava impossível. O jogo Red Dead Redemption 2 corre mais rápido no Linux que no Windows 10.

O Linux pode ser um sistema paga jogos?

É inegável que todos os jogos e todas as apps que gravitam neste universo estão feitas para o Windows. Sendo o sistema com maior quota de mercado, natural que esta atenção seja dada, até porque o Linux nunca foi conotado com jogos ou outras apps.

Isso não tem impedido que surjam melhorias nesta área, em especial nos emuladores que trazem assim tudo o que de melhor o Windows tem a este sistema aberto e com muito potencial. Um teste realizado agora por FlightlessMango deixou o Linux numa posição de destaque, com o sistema da Microsoft bem longe.

Red Dead Redemption 2 revelou toda a diferença

Este teste baseou-se no jogo Red Dead Redemption 2 e avaliou a sua utilização tanto no Linux como no Windows. No caso do primeiro, usou-se o emulador Proton, que é desenvolvido pela Steam e baseado no conhecido Wine, para dar ao Linux capacidade de correr este jogo.

Foram também usados 3 drivers de GPU distintos no Linux, e comparado o seu desempenho com o Windows, que usava o Vulkan e o DirectX 12. Os resultados são visíveis e mostram que a API Vulkan corre mais rápido no Linux que o Vulkan ou o DirectX 12 no Windows 10. Chegaram a haver diferenças de 10 fps, com cerca de 14% de vantagem para o Linux.

Windows não resistiu a esta proposta do gaming

Para o teste foi usado um processador Intel Core i7 8700K, 16 GB de RAM e uma placa gráfica AMD Radeon Vega 56. Todos estes componentes estavam ligados a uma motherboard Asus ROG Strix Z370E Gaming.

Está assim, mais uma vez, provado que o este sistema aberto consegue competir diretamente e vencer o Windows 10. Já em outras ocasiões esta ideia tinha sido mostrada e detalhada. O mais curioso deste teste é ser usado um emulador para correr o jogo e mesmo assim conseguir ser mais rápido.