Dica: Como parar de enviar os seus dados do Android para a Google

Sem que os utilizadores tenham consciência, a Google e o Android recolhem dados e enviam-nos para análise. Este comportamento não é único deste sistema, com outras empresas a fazer o mesmo e a ter até comportamentos mais agressivos.

Apesar de ser algo voluntário, muitos não sabem que este movimento existe e que é realizado. O que ainda menos se sabe é que é possível evitar que estes dados sejam recolhidos e enviados, sendo até simples desligar esta opção no Android.

Parar o envio de dados para a Google

É normal na Google e nos seus serviços haver recolha de dados dos utilizadores e dos seus sistemas. Esta informação é tratada sem que os utilizadores tenham noção deste procedimento, provavelmente anonimizando os dados e o que é recolhido.

A empresa alega que faz uso desta informação para melhorar os seus sistemas em vários aspetos e em vários pontos. Na descrição está presente a melhoria dos consumos da bateria, o comportamento das apps e outros elementos do sistema.

Uma opção simples no Android

Mas como nem todos querem partilhar com a Google e os seus parceiros estes dados, o Android tem uma opção escondida para a controlar. Basta que abram as Definições do Android e depois acedam à opção Privacidade.

Aqui dentro vão encontrar várias opções, entre elas uma área de definições Avançadas. Devem abrir e encontrar ai dentro mais um conjunto de opções que podem usar. Procurem por Utilização e diagnóstico para avançar nesta configuração.

Utilizadores podem controlar se está ligado

É neste momento que chegam à opção que controla toda a recolha e envio dos dados do utilizador no Android. Basta que a coloquem na opção Desativado para que seja desligada a recolha e envio de dados do Android para a Google.

A gigante das pesquisas alerta, no entanto, que mesmo com esta opção desligada continuará a recolher alguns dados essenciais de segurança. Limita é toda a compilação de informações referentes às apps e ao comportamento do sistema operativo, algo que para muitos é uma perda de privacidade.