Google Play Store renova-se e prepara a chegada do Android 16

Com o Android 16 a Google estreia mais uma linguagem de design, que irá mudar este sistema operativo. Este é um processo normal nestes momentos e que irá alargar a outros cenários. Agora parece ser a Play Store da Google a receber esta novidade, claramente a preparar a massificação do Android 16 pela Google.

Google Play Store prepara uma nova interface

A Play Store está a adotar gradualmente o código Expressive do Material 3. A Google está a introduzir ícones coloridos no separador de pesquisa, que estão muito mais visíveis do que antes. Neste cenário, a empresa continua a implementar a sua nova linguagem visual nas suas aplicações. A mais recente a beneficiar é a Play Store, que exibe agora ícones mais coloridos no separador de pesquisa.

Na versão 46.5.19 da Play Store , alguns utilizadores notaram uma alteração visual significativa no separador de pesquisa. Em vez dos discretos ícones azuis utilizados até então, vemos agora pictogramas coloridos que diferenciam melhor os atalhos. O design dos ícones mantém-se basicamente o mesmo, mas o novo tratamento gráfico é mais chamativo.

Esta mudança foi notada pelo utilizador @Leontylerz no Telegram. Parece ser um teste do lado do servidor, o que significa que nem todos os utilizadores estão a ver a nova interface ainda. Se o separador de pesquisa da Play Store ainda apresentar os ícones antigos no seu telemóvel, isso é normal.

Tudo aponta para chegada do Android 16 a todos

Com esta atualização, a Google continua a generalizar a estética do Material 3 Expressive no Android 16 , cujo novo design ainda é aguardado . Esta abordagem gráfica dá destaque à cor, à hierarquia visual e à personalização. A Play Store junta-se a outras aplicações internas, como o Google Calendar, o Gmail ou até mesmo a aplicação Telefone, que já estão em processo de reformulação .

O objetivo é claro: tornar a interface mais intuitiva e agradável de utilizar, facilitando a navegação graças a elementos visuais mais diferenciados. Este novo visual da Play Store é apenas uma amostra das muitas evoluções visuais que se avizinham para o ecossistema Android.

Com estas novidades aparentemente prontas, resta a Google trazer a todos esta nova interface. Certamente que está a ser guardada para a massificação do Android 16, mas mostra já muita da linguagem de design que está preparada para acompanhar esta nova versão do sistema operativo para os smartphones.