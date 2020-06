Apesar de ser muito usado em viagens, principalmente de carro, o Google Maps tem muitas mais funcionalidades para muitos mais utilizadores. É, sem qualquer dúvida, uma excelente ferramenta para ajudar nos trajetos e para orientar os utilizadores.

A empresa não para de melhorar este seu serviço e as suas apps e em breve terá mais uma novidade importante. Esta será usada por todos os que precisam de usar o Google Maps todos os dias para as suas viagens, que incluam transportes públicos e não só.

Os transportes públicos vão ter uma novidade

Ao definirmos uma viagem no Google Maps, as opções que temos hoje de transporte são de alguma forma limitadas. Podemos apenas escolher um transporte e temos de ficar limitado a este, para que seja calculado o trajeto e a indicações para a viagem.

Mas a gigante das pesquisas quer ir mais longe e procura sempre melhorar as suas ofertas e as suas propostas. Assim, e do que foi encontrado na sua app dedicada ao Maps, em breve a interligação entre os transportes vai ser possível e real.

O Google Maps vai-se integrar melhor

Com a possibilidade de interligação aos transportes públicos, o utilizador fica com uma modularidade maior para definir os seus trajetos. Pode continuar a usar esta forma pública de locomoção, mas definir de que forma vai chegar até ela, integrando tudo no Google Maps e de forma transparente.

Outra informação que foi descoberta revela que a gigante das pesquisas quer libertar o Google Maps da Siri. Está a preparar para dar uma opção aos utilizadores para usarem o seu bem conhecido “Ok Google” e não o “Hey Siri“.

Mais simples usar esta app nas viagens

Esta não será uma opção ativa de forma inicial, mas vai requerer que os utilizadores a ativem dentro das configurações da app no iOS. Naturalmente que ficará limitada à app do Google Maps, mas provavelmente opções similares vão ser aplicadas noutras apps da gigante das pesquisas.

Não se sabe ainda ao certo quando estas novidades vão chegar às apps do Maps. Foram descobertas pela bem conhecida Jane Manchun Wong (@wongmjane) que já no passado nos trouxe informações sobre muitos outros serviços.