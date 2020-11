iPhone 13: Apple poderá trazer nova tecnologia de bateria

A Apple acabou de lançar uma linha de 4 novos iPhone 12 e, ao que tudo indica, foram modelos bem recebidos pelo mercado. A empresa poderá renovar o compromisso e lançar o mesmo número de modelos do iPhone 13. Decalcando os tamanho de ecrã que apresentou este ano, as novidades poderão começar nos materiais da bateria, tendo em conta uma gestão melhorada do espaço ocupado. De acordo com o analista Ming-Chi Kuo, os candidatos para receber estas alterações serão, à partida, o iPhone 13 e o iPhone 13 mini.

A ideia, além de obter mais espaço dentro da estrutura como referido, é diminuir ao custo deste elemento. Na calha estará um material mais flexível.

Nova tecnologia de bateria ocupará menos espaço e custará menos

A empresa de Cupertino trabalha já nas novidades do próximo iPhone. O analista da TF International Securities fala sobre o uso de tecnologia de bateria soft board (placa flexível/macia) que deverá ser usada no iPhone 13 e no iPhone 13 mini.

O objetivo principal é reduzir o espaço interno e os custos, em simultâneo. A Apple pode querer reduzir o preço inicial do iPhone 13 e do iPhone 13 mini, mas não está confirmado neste momento se os novos modelos terão baterias com capacidades maiores ou não.

Com o iPhone 12, a Apple escolheu usar baterias menores do que as do iPhone 11. Essa escolha provavelmente dificultou o compromisso de usar um modem 5G e um ecrã com 120Hz de taxa de atualização.

A combinação dos dois teria um efeito nocivo no desempenho da bateria, mesmo tendo a Apple desenvolvido um SoC, de 5 nm, com melhor gestão de energia. Nesse sentido, a Apple, com uma escolha para fazer, preferiu dar prioridade ao 5G. A escolha teve por base a gestão que será possível fazer ao usar comunicações 5G enquanto mantém a bateria eficiente.

Apple irá usar a tecnologia LCP Soft Board

Segundo o que foi avançado pelo analista, a tecnologia usada tem o nome de LCP Soft Board, referência ao Polímero de Cristal Líquido no qual é baseada. Espera-se que a mesma tecnologia seja usada no próximo ecrã mini-LED do iPad Pro, como Kuo apontou anteriormente. Conforme foi referido, com LCP Soft Board é possível entregar transferência de dados de alta velocidade e baixa latência.

O fabricante Career Technology, uma empresa de Taiwan, foi adicionado à lista de fornecedores da Apple e obterá entre 40% a 50% dos pedidos de baterias soft board. Como foi referido, este fabricante também será fornecedor desta tecnologia para equipar os próximos iPad Pro e AirPods 3.

Esta não é a primeira vez que a Apple usa esta tecnologia LCP. Em 2017, quando o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus foram lançados, a empresa usou a tecnologia para certas antenas LTE. Agora, parece que para 2021 a Apple quer adotar a tecnologia de “placa flexível” numa escala maior. Como tal, o iPhone 13 e o iPhone 13 mini, com as novas placas, também poderão ter maiores baterias do que as versões anteriores.

