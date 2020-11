My Aunt is a Witch, lança feitiço em novembro

My Aunt is a Witch, ou em português A Minha Tia é uma Bruxa é um jogo em desenvolvimento pela Sometimes You e que se prepara para enfeitiçar tudo e todos muito em breve.

Com data de lançamento prevista para novembro, trata-se de um jogo que aparenta ser interessante. Venham conhecer…

Segundo a equipa da Sometimes You, My Aunt is a Witch é uma aventura que se pode caracterizar como uma novela visual que se passa num mundo onde a magia existe e que por vezes traz valentes dores de cabeça.

Em My Aunt is a Witch, o jogador terá a oportunidade de se tornar num aprendiz de feiticeiro junto de uma das mais peculiares e carismáticas bruxas de sempre: a nossa tia.

Thomas, o pequeno feiticeiro

O protagonista principal do jogo, é um rapaz de nome Thomas. Acontece que Thomas leva uma vida complicada e repleta de problemas. No entanto, quando pensava que as coisas não podiam piorar ainda mais, o seu pai casa com uma mulher que o odeia.

No entanto, a sua vida muda completamente numa viagem que vai fazer a casa da sua tia Alice, que já não vê faz algum tempo.

Agora, na companhia da sua tia, Thomas vê-se completamente distraído dos problemas que o seguiam e é aqui que a nossa aventura começa. Isto, pois, a tia Alice tem um segredo: é uma bruxa verdadeira.

Efetivamente, a sua tia Alice é uma bruxa verdadeira que tem um gato falante e tudo e a sua casa é tudo aquilo que podemos esperar numa casa de uma bruxa.

No entanto, uma casa de bruxas é geralmente um local cheio de poções, feitiços e …armadilhas. Não se trata exatamente de um lugar onde meninos pequenos devam andar à vontade e Thomas é curioso…

Apesar de todos os perigos que espreitam em cada canto da casa da tia, Thomas decide explorar melhor e parte uma aventura pela descoberta dos segredos da tia.

Pelas imagens fica-se com uma ligeira sensação de que será um jogo com uma forte influência das antigas aventuras point’n click.

My Aunt is a Witch será lançado a 25 de novembro para Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation Vita.