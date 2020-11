Rockstar revela os jogos retrocompatíveis com a PS5 e Xbox Series X/S

Faltam apenas alguns dias para o mundo conhecer finalmente as tão desejadas consolas PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S. À medida que as datas se aproximam, vão sendo conhecidas novas informações que espicaçam ainda mais a curiosidade dos gamers.

Agora foi a vez da criadora de jogos Rockstar divulgar os seus jogos com retrocompatibilidade para a PS5 e Xbox Series X/S.

Falta apenas 2 dias para chegada das novas Xbox Series X e Series S da Microsoft, que serão lançadas a 10 de novembro. A Xbox Series X é o modelo original, enquanto que a Series S é a versão mais light, digital, mais barata e cerca de 60% menor do que a topo de gama. Já a Sony vai apresentar a sua PlayStation 5 no dia 19 de novembro, em conjunto com a edição digital da mesma.

Uma das questões que mais foi lançada pelos jogadores, é a possibilidade de retrocompatibilidade. Mas tanto a Sony como a Microsoft já esclarecerem melhor os jogos que serão compatíveis com as consolas.

Rockstar divulga os jogos retrocompatíveis com a PS5 e Xbox Series X/S

A Rockstar é uma das mais populares criadoras de jogos, responsável por grandes títulos como por exemplo Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption II.

No sentido de esclarecer melhor os gamers, a criadora anunciou agora quais os jogos que terão retrocompatibilidade com as novas consolas da Sony e da Microsoft.

Alguns jogos já haviam sido anteriormente confirmados, como o GTA V. Mas agora há mais nomes, como o Red Dead Redemption II e as mais novas versões do L.A. Noire (incluindo a versão de PlayStation VR).

No fundo, basta inserir um CD dos títulos retrocompatíveis, na PlayStation 5 ou Xbox Series X e começar a jogar. No entanto isto não se aplica às versões digitais, uma vez que não têm leitor de discos. Mas quem tiver uma cópia legal vai também ter de imediato acesso à PlayStation Network e Xbox Live.

A Rockstar anunciou ainda que será possível retomar o jogo onde parou noutro equipamento. Para isso basta transferir os ficheiros guardados de uma consola para outra, através de cabo de rede, Wi-Fi, armazenamento USB ou pelos serviços cloud da PlayStation Plus e Xbox Live.

Também o progresso conseguido no Grand Theft Auto Online e no Red Dead Online, serão migrados para os consolas da nova geração, tendo apenas o jogador que usar a mesma conta da PlayStation Network ou Xbox Live.

Jogos retrocompatíveis com a Xbox Series X/S

Em suma, todos os jogos da Rockstar Games disponíveis para a Xbox One serão compatíveis com a Xbox Series X e S. E isso inclui os títulos lançados para o Xbox 360 e para a Xbox original, veja a lista:

Bully: Scolarship Edition

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto: San Andreas

Midnight Club: Los Angeles

Red Dead Redemption

Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City

Rockstar Games Presents Table Tennis

Jogos retrocompatíveis com a PlayStation 5

Por sua vez, os jogos da criadora para a PlayStation 2, e que estão disponíveis para a PlayStation 4, através da PlayStation Store, também serão compatível com a PlayStation 5:

Bully

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: Vice City

Manhunt

Grand Theft Auto: San Andreas

Max Payne

Red Dead Revolver

The Warriors

Xbox Series X e Series S

A consola Series X foi criada para conseguir correr jogos mais potentes e vem equipada com uma drive 4K UHD Blu-Ray. Já a Series S é totalmente digital, ou seja não traz leitor de discos, e tem como objetivo tornar o novo equipamento mais acessível a jogadores com menos posses.

Enquanto que a Xbox Series X tem uma capacidade de processamento de 12.15 TFLOPS e é capaz de uma resolução em 4K, a Xbox Series S terá de 4 TFLOPS e consegue 1440p. Mas ambas têm alcance até 120 fps.

Quanto ao SSD, a Xbox Series X tem uma capacidade de 1 TB e a Xbox Series S de 512 GB. A retrocompatibilidade com os jogos de modelos anteriores também está garantida para milhares de jogos.

A Xbox Series X terá um custo de 499,99 euros e a Xbox Series S custará 299,99 euros e as duas consolas vão chegar ao mercado no dia 10 de novembro.

PlayStation 5 original e edição digital

A Playstation 5 vai custar 499 euros e a edição digital terá um preço de 399 euros. As consolas vão chegar a 19 de novembro.

A empresa japonesa revelou também o preço dos vários acessórios que acompanham a PlayStation 5:

Comando sem fios DualSense™ (standalone): 69, 99€

Auscultadores sem fios com microfone PULSE 3D™, com suporte a áudio 3D e dois microfones para cancelamento de ruído: 99,99€

Câmara HD com lentes duplas para captação de 1080p e um suporte incorporado para que os jogadores possam filmar e transmitir os seus momentos épicos no jogo: 59,99€

Comando para conteúdo multimédia para navegar facilmente pelos filmes e serviços de streaming: 29,99€

Base de carregamento para DualSense™ para um carregamento conveniente dos comandos sem fios DualSense™: 29,99€

Para além disso, a Sony garante ainda que 99% dos jogos da PS4 serão compatíveis com a PS5.