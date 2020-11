Ao contrário do passado e das versões anteriores, as atualizações do Windows 10 tem uma vida útil curta. Estas expiram ao fim de alguns meses, levando os utilizadores para as versões recentes e com as mais recentes correções de segurança.

Por norma estas atualizações não são impostas aos utilizadores e a empresa entrega esta gestão a quem precisa de manter as suas máquinas numa versão específica. Agora, e com o fim de vida de mais uma atualização, a Microsoft vai começar a obrigar à atualização do Windows 10.

Volta a atualização forçada da Microsoft

Foi em maio de 2019 que a Microsoft lançou a versão 1903 do Windows 10. Esta trazia, como sempre um conjunto de novidades e a correção de muitos problemas. Com um fim de vida marcado para dezembro de 2020, é hora de avançar as máquinas para uma nova versão.

Assim, a Microsoft está a preparar já a atualização necessária e irá impor a sua instalação. Esta decorrerá de forma automática e sem que os utilizadores tenham qualquer controlo sobre a mesma. Esta atualização não poderá ser bloqueada ou evitada.

Versão 1903 tem de ser atualizada

É esperado que a atualização seja aplicada e que traga todos os PCs para a versão mais recente suportada. Isto significa que o salto poderá ser dado para a versão 20H2 ou para a 2004. No limite, o salto é dado para a versão anterior, a 1909.

Curiosamente, também a versão 1909 deverá receber uma atualização automática em breve. Segundo o ciclo de vida das versões do Windows 10, esta atinge o seu limite em maio de 2021, devendo por isso ser feita a atualização de forma compulsiva e forçada.

Windows 10 fica assim com uma versão mais recente

Existem muitas razões para que os utilizadores estejam ainda na versão 1903. A principal está relacionada com bloqueios feitos na altura do seu lançamento. Isto impediu que fosse disseminado por todos, que assim ficaram bloqueados.

Não é desejado ou esperado que a Microsoft faça estas instalações forçadas. A verdade é que acabam por ser necessárias, para que os PCs dos utilizadores fiquem protegidos e na versão mais recente do sistema operativo da Microsoft. Assim, e mais uma vez este será um processo que decorre sem qualquer controlo.