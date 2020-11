A transição da Internet e dos sites para uma solução segura tem acontecido nos últimos anos. A Google foi uma das que mais apostou nesta mudança e usou para isso o Chrome como uma ferramenta que liderou esta alteração.

Pois essa segurança parece em breve ir ser alterada, pelo menos para um conjunto alargado de smartphones Android. Os modelos mais antigos vão passar a ter problemas em muitos sites da Internet e não os vão conseguir.

Futuro incerto para alguns smartphones Android

Os níveis de segurança na Internet estão cada vez mais elevados e a razão está na utilização de comunicações cifradas entre os browsers e os sites visitados. Este mecanismo depende de certificados para a cifra dos dados que são transmitidos.

É precisamente a este nível que vão surgir já em 2021 problemas para os smartphones Android mais antigos. Todos os que correm versões anteriores ao Android 7.1 vão ficar impedidos de aceder a sites que usem certificados Let’s Encript.

Let’s Encript é a causa deste problema

É a própria Let’s Encrip que alerta para esta situação e para o problema que vai surgir em breve nestes smartphones Android mais antigos. A razão está no fim da assinatura cruzada de certificados que permitia este acesso.

Este será parcialmente interrompido a 11 de janeiro de 2021 e será interrompido de forma total em setembro do mesmo ano. A solução apresentada para estes casos é simples, mas nem sempre prática para todos. O recomendado é a instalação do Firefox, que tem uma keystore própria e não usa a do Android.

Certificados bloqueiam a Internet

Apesar de parecer uma medida que não terá muito impacto, na verdade afetará muitos utilizadores. Os dados mais recentes mostram que a lista de smartphones Android com versões anteriores à 7.1 representa 33,80% do mercado atual. Este número representa uma fatia muito grande de utilizadores afetados.

Os certificados Let’s Encript são dos mais usados na Internet, principalmente por serem gratuitos e seguros. Rapidamente se consegue implementar a segurança necessária com o mínimo de recursos. Esta será uma mudança complicada e que ainda assim se torna necessária, mesmo com o impacto que tem.