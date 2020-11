Com a PlayStation 5 já lançada no mercado, os utilizadores que já têm um exemplar têm-na explorado ao máximo no sentido de testar, explorar e descobrir tudo aquilo que a Sony criou.

Uma das últimas experiências revelou que com a nova consola é possível jogar e ver vídeos no YouTube, por exemplo, em simultâneo através do mesmo ecrã.

A descoberta das funcionalidades da nova PlayStation 5 tem revelado diversos pormenores e recursos interessantes. Em todo o mundo os utilizadores que compraram ou aqueles a quem a consola foi cedida para testes, têm analisado a fundo tudo e mais alguma coisa neste equipamento. E assim se vão descobrindo caraterísticas que agradam aos gamers, mas também alguns problemas.

Também por cá no Pplware tivemos a oportunidades de ter em mãos a PS5, sobre a qual já deixámos as nossas primeiras impressões.

PS5 permite-lhe jogar e ver site e até o YouTube no mesmo ecrã

Algumas experiências feitas pela equipa do site Push Square, revelaram que com a nova PlayStation 5 pode estar a jogar enquanto vê sites ou filmes no YouTube, e tudo no mesmo ecrã.

Isto é possível devido à funcionalidade da PS5 que permite aceder a páginas web e fixá-las no ecrã do jogo. Assim, ao mesmo tempo que joga pode aceder a sites, ver YouTube, Netflix, Hulu, entre outros. Mas, para isso, é preciso recorrer a um truque simples.

De uma forma muito breve, basicamente o utilizador deve enviar uma mensagem com um link para um amigo e depois clicar nesse mesmo link. Desta forma o browser é iniciado e a página aberta. Como não é possível alterar os endereços manualmente, a via é clicar num link para aceder ao que se pretende.

Para melhor perceção, a equipa do TweakTown ensina como fazer:

Envie uma mensagem a um amigo com o link desejado Clique no link para abrir o browser Clique nas opções e selecione ‘Fixar na lateral na parte inferior’ Mova o painel para onde pretender Para sair pressione o botão PS, selecione a página e a opção ‘Exit Pin to Side’

Para além disso, as equipas indicam que é ainda possível ter duas páginas fixadas em simultâneo. No entanto, algumas funções, como sites com pop-ups, poderão não ser suportadas.

