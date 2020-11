Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

O meu router está lento ou não tem solução?

Boa tarde caro Hugo, Espero que esteja bem. Gostaria muito se for possível de lhe colocar uma questão. O meu Router FIbergetway quando ligado ao computador (cabo ethernet) debita uma velocidade de 450MBPS pois tenho fibra da Meo até 500mbps. Acontece que como o tenho ligado no modo bridge a um segundo router ASUS RT-AC66U – AC 1750 fico apenas com 220 mbps de velocidade, é normal ou é possível ter também a velocidade máxima no segundo router? Muito obrigado pela resposta. Cumprimentos, Duarte Pinheiro

Resposta:

Duarte,

Seria suposto a velocidade (largura de banda) ser igual em ambos os routers. Se isso não acontece, algo não está como devia (e pode ser limitação do Firbergateway). Só para confirmar:

o teste de velocidade ao router Asus também está a ser feito por cabo?

a porta ethernet LAN 4 do Fibergateway está ligada a porta ethernet WAN do router Asus?

O router Asus tem opções de QoS, que podem estar a reduzir a velocidade da ligação. Se não tem a certeza de configurações anteriores que possam estar ativas, o melhor será experimentar fazer um restauro de fábrica (antes de o fazer, pode fazer uma cópia de segurança das configurações atuais, para depois restaurar).

Há também outro pormenor que nem sempre se tem em atenção, mas que é determinante: a qualidade dos cabos ethernet. É importante que sejam todos de qualidade e que garantam o cumprimento dos requisitos mínimos necessários (embora Cat 5E funcione, o recomendável é pelo menos Cat 6).

Outro teste, agora para aferir se é, ou não, culpa do Fibergateway: desligar o modo bridge e experimentar (pode ser tanto como o mesmo esquema de ligação como LAN1-LAN1, por exemplo). Não tenho como testar mas, se nenhuma das sugestões anteriores resultou, é possível que a utilização do modo bridge leve a outras limitações, eventualmente propositadas.

[Respondido por Hugo Cura]

O YouTube está a comportar-se de forma estranha, porque será?

Boa tarde pplware. Recentemente está a acontecer que: se abrir dois ou mais separadores no youtube, apenas visualizo um…de cada vez. Isto não acontecia até há pouco tempo atrás 1/2 semanas. Desinstalei o Chrome por isso e neste momento todos os browsers estão assim. Antes estavam todos os separadores activos e podia vê-los em miniatura na barra inferior, bastava passar o rato. Agora é necessário um clic para activar um e todos os outros ficam a preto. Alguém sabe porquê ? Obrigado. Atentamente Raul Casanova

Resposta:

Raúl,

Primeiro que tudo, essa não é propriamente uma forma habitual de utilizar o YouTube, ou a visualização de vídeos em geral (nada contra!), mas após várias pesquisas não encontrei qualquer informação online acerca disso.

No entanto, fiz alguns testes para perceber a razão, e parece-me que cheguei à origem do problema e também a uma possível solução.

O recurso de reprodução de vídeo em background terá sido removido após uma (não sei qual) atualização do Windows, já que isso é um recurso do sistema operativo e não propriamente do browser. Por essa razão passou a acontecer em todos os browsers, de um momento para o outro.

A solução para que continue a funcionar não é a mais prática do mundo, mas funciona sem problemas. Portanto, vamos considerar 2 vídeos a reproduzirem simultaneamente, cada um numa janela diferente do Chrome, para que apareçam todas as janelas na barra de tarefas. Depois, vamos considerar uma terceira janela a sobrepor-se, que não tem necessariamente de ser o Chrome.

O que tem de ser feito é deixar de utilizar janelas maximizadas, e passar a redimensioná-las manualmente. Assim, na janela que fica sobreposta, quase a ocupar todo o espaço do ecrã, só é necessário que esteja visível uma “pontita” das outras em background, que não tem de ser a zona do vídeo.

Esta alteração do Windows pretende, naturalmente, poupar recursos, talvez a pensar mais em computadores portáteis. Eventualmente haverá um registo com esta definição, que seja possível alterar, mas foi algo que não explorei.

[Respondido por Hugo Cura]

Que memórias devo comprar para atualizar a minha máquina?

Olá bom dia, Gostava de saber o seguinte: Quando se tem uma slot/pente memória RAM, com umas determinadas características e queremos expandir com outra slot com a mesma capacidade, temos que comprar uma memória exatamente igual ou podemos apenas igualar o tamanho/capacidade? Ou seja, quais são os parâmetros necessários para podermos trabalhar em “dual channel”? Mesma capacidade; mesma frequência; mesmo CL; mesma marca??!!!….. Ex: DDR4 16GB 3600MHZ CL17 HYPERX FURY BLACK Quero expandir com mais 16GB de memória. Quais são as alternativas, uma vez que para mim, está a ser difícil encontrar estas memórias perto da minha localidade? Obrigado Cumprimentos Luís Passeira

Resposta:

Luís,

Sim, para garantir a máxima compatibilidade é importante garantir a mesma frequência, as mesmas latências (não apenas a CL) e, claro, a mesma marca. Refiro importante, mas não é determinante.

Mas, antes disso, há uma verificação importante a fazer: por a RAM ter frequência máxima de 3600 MHz, não quer dizer que esteja a tirar partido dessa frequência, e esse facto pode fazer toda a diferença. Verificou qual é a frequência atual de funcionamento?

Numa aplicação simples como o CPU-Z, no separador Memory, é possível ver a DRAM Frequency em MHz, que deverá ser metade do valor real.

Com base na frequência real de funcionamento, e se não houver ideias de fazer overclock, poderá ser suficiente adquirir um módulo que corresponda a essa frequência de funcionamento. E claro, no mesmo local podem ser vistas as latências que, caso esteja a funcionar a uma frequência inferior a 1800 MHz, certamente terá um CL inferior a 17 clocks (considerando que a configuração está a ser gerida pela motherboard).

Ou seja, os valores indicados no CPU-Z são uma referência para o modelo a adquirir.

Quanto ao módulo existente, a frequências mais baixas conseguirá trabalhar com timings mais apertados, portanto não será um problema.

Contudo, é importante não esquecer que o ideal é serem pares exatamente iguais.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo remover o Avira do Windows de uma vez?

Olá! Boa noite! Resolvi vir aqui, pois não encontrei solução no google. Há uns meses, instalei o avira free. Só que ele instalou automaticamente coisas que não me interessam; extensões. Então, com o windows, procedi à sua desinstalação. Só que se eu instalo um browser, lá aparecem elas. E desinstalo-as das extensões, no browser, Depois de ter desinstalado o avira free, tentei instalar o kaspersky free. E não consegui, devido a essas porcarias que restam do avira. Não me deixou instala-lo. Já procurei encontrar essas porcarias do avira, e não as encontro. No windows, no adicionar e remover programas, não aparecem. No revo também não. Como posso limpar estas porcarias do avira, do pc, sem ter de o formatar? Agradecia ajuda! Desde já agradeço! Mário Jorge

Resposta:

Jorge,

Por norma estas soluções de segurança tentam instalar todos os seus produtos, mesmo que tal não seja pedido pelo utilizador.

No caso concreto do Avira Free, temos duas possíveis soluções para o seu problema. Ambas são oficiais e abordam o problema de forma diferente, complementando-se e ajudando-o o utilizador.

No link abaixo vai ter acesso às instruções da Avira para remover o antivírus de forma normal, através dos mecanismos do Windows:

Caso a solução acima não seja suficiente, deverá seguir as instruções para fazer a remoção manual do antivírus. A Avira tem também instruções precisas sobre como o fazer:

Com uma destas duas soluções, ou até com ambas, deverá ter o problema resolvido e retirar de vez essa solução do seu Windows.

[Respondido por Pedro Simões]

Conseguem ajudar-me a encontrar uma app do iPad?

Exmos. Srs. O meu nome é Filomena Morais e sou utilizadora de iPad. Tinha uma aplicação que instalei por sugestão vossa, a EnergyProf, pela qual paguei 9,90€, e que era realmente fantástica! Usei durante 3 ou 4 anos letivos e era perfeita para o tipo de uso que eu lhe dava. Entretanto, troquei de iPad e a app já não está disponível na AppStore. Assim, perdi toda a informação que não tenho guardada em lado nenhum. A AppStore não me resolve o problema, embora eu já tenha apresentado queixa. Lembrei-me então de vos perguntar se me poderiam pôr em contacto com o criador da app para ver se eu conseguia pelo menos recuperar a informação. Agradeço a vossa atenção, Filomena Morais

Resposta:

Filomena,

Infelizmente temos más notícias para lhe dar e provavelmente os dados que tem no seu iPad não vão ser perdidos.

O artigo do Pplware a que se refere detalhou esta app e mostrou tud oo que tinha para oferecer:

Quanto à app, esta desapareceu da loja da Apple e todo o seu rasto foi também eliminado. Foi de tal forma que até o site de promoção foi descontinuado.

Assim, torna-se impossível dar-lhe qualquer contacto, uma vez que o site do programador não existe mais.

A única solução possível é se tiver um backup do iPad anterior no iPad e que possa usar para instalar no novo.

Com a reposição completa as apps devem ser novamente colocadas no iPad, dando-lhe acesso aos seus dados para que os possa exportar.

Este é o cenário mais viável, mas provavelmente será o mais complicado de conseguir ter acesso.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ligo um cabo de rede do router ao meu PC?

Olá a todos! Tenho uma dúvida, a qual venho aqui com a esperança que me possam ajudar: Eu em breve irei mudar de casa, e onde moro atualmente tenho um cabo de rede ligado diretamente do router ao meu PC, pois estão praticamente ao lado um do outro. Mas para onde me vou mudar, o router e o computador irão ficar um pouco mais longe um do outro, (Envio em anexo uma pequena imagem de modo poderem ter uma idade de onde ficará cada equipamento) o que me irá dificultar a ligação da mesma forma que tenho atualmente. Tenho andado a ver o que fazer nestes casos, e vejo que as Powerlines serão as opções mais acertadas, pois com elas é me permitido o que pretendo. Estarei certo? Contudo também vejo em alguns lados de que para as Powerlines funcionarem têm de estar na mesma fase elétrica. No meu caso ainda não sei se o local onde ficará o router e o PC estão ou não na mesma fase. Se não estiverem, qual a melhor alternativa sem o risco de ter cortes de velocidade? É que o cabo de rede ligado ao pc é algo que necessito mesmo. Obrigado pela vossa atenção. Continuação de um excelente trabalho para todos! Miguel Oliveira

Resposta:

Miguel,

A ligação por cabo será sempre mais estável e até mais rápida que uma ligação Wi-Fi, pelas razões que todos conhecem.

No entanto, e como tem estado a descobrir, traz uma limitação física e que nem sempre é simples de ultrapassar.

Para o seu caso, e porque é dispensável, e provavelmente impossível, ter um cabo de rede a atravessar a casa, a solução é mesmo a instalação de uma solução powerline.

Estas estão com velocidades de transferência de dados cada vez mais elevadas e são perfeitamente seguras.

Quanto à questão da fase elétrica, este não deverá ser um problema. Por norma as casas de um piso têm apenas 1 quadro elétrico.

Mesmo nas situações em que existem 2 quadros, estes conseguem transmitir o sinal e tudo funciona sem problemas. Este é um cenário já testado pelo Pplware.

[Respondido por Pedro Simões]

