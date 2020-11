Forbes: Afinal Elon Musk não é o segundo homem mais rico do planeta

Apesar de parecer um mito, a verdade é que Elon Musk parece ter o toque de Midas. Todos os negócios onde o homem forte da Tesla se aventura acabam por ter uma visibilidade grande e tornam-se lucrativos ao fim de pouco tempo.

Claro que estes cenários têm um impacto muito positivo na sua fortuna pessoal, ao ponto de no início desta semana ter sido declarado como o segundo homem mais rico do planeta. A verdade parece afinal ser outra e a posição de Elon Musk nesta lista é outra, mais abaixo.

Elon Musk perdeu uma posição

No início desta semana a conhecida Bloomberg avançou com uma notícia que colocava a fortuna de Elon Musk numa nova posição de destaque. De acordo com o revelado, o responsável pela SpaceX estava agora na segunda posição da lista dos homens mais ricos do planeta.

O valor da sua fortuna pessoal estava, segundo a Bloomberg, avaliado em 136 mil milhões de dólares, cerca de 114 mil milhões de euros. A questão agora é que a Forbes refuta esta posição e coloca-o mais abaixo, com um valor menor.

Bloomberg e Forbes discordam dos cálculos

Segundo os cálculos da Forbes, Elon Musk está agora na 3.ª posição da sua lista de bilionários. À sua frente tem apenas Jeff Bezos, que mantém a sua primeira posição. Em segundo lugar está Bernard Arnault, diretor-executivo da LVMH, empresa que cuida de marcas como Louis Vuitton, Dior e Givenchy.

Com uma fortuna avaliada em 126 mil milhões de dólares, cerca de 105 mil milhões de euros, Elon Musk ocupa assim a 3.ª posição. A diferença aqui vem da forma como a fortuna foi avaliada. Dos 21% que detém da Tesla, na verdade, 25% estão aplicados como garantia de empréstimos pessoais.

Uma fortuna que o deixa no topo

Também o 4.º lote de ações do prémio que Elon Musk terá conseguido em outubro acabou por fica de fora das contas da Forbes, por não ter sido confirmado. Por fim, dos 48% que detém da SpaceX, 10% acabaram por não ser contabilizados por ser uma empresa privada.

Na verdade, a posição de Elon Musk acaba por não ser muito diferente entre a Bloomberg e a Forbes. Há uma mudança grande nos valores da sua fortuna pessoal, mas este empresário, bem à sua maneira, acabou por desvalorizar esta nova posição e o valor calculado.