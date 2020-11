Sendo já uma das apps preferidas dos utilizadores, o Telegram tem alguns segredos e pormenores que todos devem conhecer. São pequenas pérolas que os seus criadores desenvolveram e que facilitam a vida a todos os que optaram por usar esta proposta.

O que vos mostramos hoje é um exemplo perfeito destes extras que podem encontrar no Telegram e que dão aos utilizadores uma usabilidade única. Explicamos como podem ter acesso direto aos contactos e grupos preferidos do Telegram.

Um pequeno segredo do Telegram

Mesmo com as notificações, o Telegram por vezes obriga os utilizadores a visitarem a sua app sempre que o querem usar. Este é um processo normal, mas que leva a que tenham de navegar ali dentro para encontrar os contactos ou grupos preferidos.

Para facilitar este processo o Telegram tem escondida uma funcionalidade que cria atalhos diretos para cada contacto ou grupo. Assim, com um simples toque, estamos dentro das conversas que queremos, diretamente e sem qualquer complicação.

Atalhos para os contactos e grupos preferidos

Para criar estes atalhos no ecrã principal, devem abrir os contactos e grupos favoritos e em cada um devem clicar no avatar. Dentro desta área de informação e de configuração devem abrir o menu que está no topo, com os 3 pontos.

Da lista de opções presentes, vão ter de escolher a última. Esta tem o nome Adicionar à tela inicial e a sua funcionalidade é, acima de tudo óbvia. Depois de escolherem esta opção vão ver surgir uma notificação a pedir autorização para criar o atalho.

Acesso facilitado a partir do ecrã principal

Após autorizarem a criação deste novo atalho, com o ícone correspondente, vão encontrá-lo no ecrã principal. Esta vai estar na primeira área livre e pronto a ser usado. Basta carregar e entram direto para a conversa com esses contactos ou grupos preferidos.

Como podem ver, algo simples e muito direto, mas que faz toda a diferença para quem usa o Telegram. É simples de usar e de gerir, aumentando o que esta app nos dá, bastando aos utilizadores usá-lo.