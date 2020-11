Afinal já é possível correr o Windows nos Mac com SoC M1 da Apple

Criados e desenhados para correr o macOS, os novos SoC M1 da Apple têm um desempenho que os coloca quase como um novo padrão no mercado. Por essa razão os utilizadores querem experimentá-los noutros contextos e certamente noutras plataformas.

Foi assim que surgiu a necessidade de ter o Windows a correr nesta proposta. Se muitos achavam impossível, a verdade é que agora foi provado que é possível e aparentemente nem é complicado ter o Windows a correr nos Mac com o SoC M1 da Apple.

Trazer o Windows para os novos Mac com o SoC M1 parecia uma tarefa quase impossível. A Apple não tem disponível o Boot Camp para o novo macOS Big Sur e já revelou que dependerá da Microsoft trazer o seu sistema para esta nova plataforma.

Windows já corre nos novos Mac da Apple

Claro que este parecia um beco sem saída, graças a algumas políticas únicas destas duas empresas. Assim, a responsabilidade parece ter recaído na comunidade de utilizadores e de investigadores que usam os novos Mac. Os resultados estão à vista e são muito positivos.

Recorrendo a uma alternativa quase lógica, a virtualização, o programador Alexander Graf conseguiu colocar em funcionamento o Windows. Esta não foi uma versão x86, mas sim uma versão Insider do Windows 10 para ARM. Para tal teve de criar uma correção para o software QEMU.

Também o Linux já foi visto no SoC M1

Para além do Windows, a comunidade conseguiu mais um feito nos Mac com SoC M1. Algo que o próprio Linus Torvalds queria ver acontecer num futuro próximo. Falamos do Linux a correr nos novos processadores.

Aqui, mais uma vez foi usada a virtualização, tendo sido colocada a correr uma versão do Ubuntu. A diferença neste cenário é que o ambiente gráfico não estava a funcionar, tendo-se ficado pela linha de comando. Todo o material necessário foi partilhado e pode ser encontrado online.

Mesmo que não seja oficial e formal, este é um passo importante para os novos Mac com o SoC M1. Ficam novas portas abertas e está garantido que quer o Windows, quer o Linux corre nestas máquinas sem qualquer problema, com as respetivas apps nativas.