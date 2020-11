Smartwatch IMILAB – monitorize a sua atividade física por menos de 40€

A atividade física é de extrema importância na vida de cada um de nós e a saúde física e mental têm muito a ganhar com isso. Os smartwatches podem ser uma boa forma de se sentir motivado e desafiado, já que analisam aquilo que fez durante o dia e mostram-no de forma clara. Revelando, assim, se já atingiu os objetivos diários ou não e a evolução ao longo do tempo.

Os relógios de marcas mais caras são, obviamente, mais exatos dos números que recolhem. No entanto, a maioria das pessoas não necessita de tal precisão, nem das funcionalidades extras que são pagas a preços, muitas vezes, proibitivos. Assim, hoje deixamos mais uma sugestão de qualidade, por menos de 40 €. Conheça o Smartwatch IMILAB.

Smartwatch IMILAB – meta o seu corpo a mexer

A atividade desportiva, por muito pouca que seja, será sempre benéfica para a sua saúde. É sempre melhor fazer uma caminhada, um passeio de bicicleta, subir e descer escadas, do que ficar sentado no sofá em frente à televisão ou de smartphone na mão.

Se ainda não tem o incentivo certo, mas tem a vontade de ser mais ativo, então saiba que os smartwatches ou smartbands podem ter um bom contributo. É claro que tudo parte de si, os relógios não fazem milagres, mas podem ajudar.

Por outro lado, se já pratica alguma atividade desportiva e quer perceber como está a evoluir, então também terá aqui um bom aliado e a sugestão de hoje é bastante acessível e com funcionalidades úteis.

O smartwatch IMILAB tem um ecrã tátil de 1,28″ com resolução de 240 x 240 píxeis. Oferece Bluetooth 5.0, para ligação com o smartphone Android e iOS, tem sensor de batimentos cardíacos e é à prova de água com certificado IP68.

É capaz de monitorizar atividades básicas, como caminhadas, corridas, bicicleta, mas também está preparado para Ténis, Futebol, escalada, entre outros.

A ligação com o smartphone permite receber no pulso todas as notificações de apps de redes sociais e chats, chamadas e sms.

Segundo a marca, a bateria pode durar para 15 dias, com uma utilização diárias média.

Preço e disponibilidade

O smartwatch IMILAB está disponível por um preço promocional de 36,54€, com stock limitado. O envio é gratuito e não está sujeito a taxas adicionais quando utilizado o método Duty Free Shipping.

Smartwatch IMILAB