PlayStation 5: Memória pode apresentar problemas de sobreaquecimento

A tão aguardada PlayStation 5 chegou finalmente no dia 19 de novembro e, com ela, foi também lançada a Edição Digital. Também nós já tivemos a oportunidade de ter esta máquina em mãos e poderá ver as nossas primeiras impressões aqui.

Mas agora que muitos consumidores já se encontram a testar a consola, alguns problemas começaram a surgir. Entre eles é referido um problema de sobreaquecimento na memória GDDR6 da PS5.

A PlayStation 5 da Sony foi lançada na semana passada por 499 euros, enquanto que a sua versão digital chegou por 399 euros. Este foi, sem dúvida, um dos lançamentos mais aguardados do mundo dos videojogos, à semelhança da Xbox Series X da Microsoft, que também já testámos.

Mas agora parece que há alguns problemas a aparecer na consola da Sony.

Memória da PlayStation pode apresentar problemas de sobreaquecimento

Uma vez que a PS5 já foi lançada, muitos consumidores puderam, finalmente, deitar as mãos à consola. Obviamente que isso gerou a partilha de opiniões sobre a PlayStation 5 e, consequentemente, a divulgação de alguns problemas encontrados.

Nesse sentido, alguns utilizadores relataram bugs bizarros em jogos, mas outros indicaram um sobreaquecimento no funcionamento da consola, nomeadamente no módulo inferior da memória GDDR6.

De acordo com o canal Gamers Nexus, no YouTube, este componente de memória da PS5 pode atingir os 93,3º. A explicação dada a construção da consola que dificulta a refrigeração nessa zona específica do componente. O problema foi descoberto quando o responsável pelo canal desmontou a consola e realizou um teste térmico.

Por sua vez o módulo superior funciona a uma temperatura mais amena de 65º, uma vez que a ventoinha da consola a consegue arrefecer melhor.

Ainda antes do da apresentação, alguns rumores apontavam para eventuais problemas de sobreaquecimento da PS5. Dizia-se que o hardware estaria a gerar muito calor e o design do equipamento não permitia uma circulação para um adequado arrefecimento dos componentes internos. Desta forma, levaria ao sobreaquecimento da consola que, por conseguinte, provocava problemas no desempenho, como queda na frequência da GPU e ainda falhas de funcionamento.

Caso tenha uma PlayStation 5, ou uma Xbox Series X, o conselho é que a utilize num ambiente ventilado com fácil circulação de ar.