James Bond prepara-se para regressar com Project 007

Dos criadores de Hitman, a IO Interactive, surgem noticias que um novo jogo se encontra em desenvolvimento: Project 007.

Segundo o que se sabe, este jogo novo contará com uma história original, e traz de volta o agente secreto mais conhecido de Terras de Sua Majestade.

A IO Interactive, em colaboração com a MGM e EON Productions, anunciou recentemente que Bond, James Bond, se encontra prestes a regressar às lides.

Com efeito, os estúdios responsáveis pela saga do Agente 47, encontram-se a desenvolver Project 007, uma aventura totalmente original envolvendo o Agente Secreto mais conhecido do Mundo.

O jogo contará com uma história criada especificamente e usará a tecnologia proprietária da IO Interactive, o Game Engine Glacier. Desta forma, Project 007 está a ser desenvolvido para as consolas de Nova Geração e PC.

“É verdade que ocasionalmente, as estrelas alinham-se na nossa indústria” revela Hakan Abrak, CEO da IO Interactive, “A criação de um jogo original acerca do icónico James Bond é uma tarefa de enorme responsabilidade, mas acredito plenamente na IO Interactive para a levar a cabo, com o apoio da EON e MGM, claro. Dessa forma, a nossa ambição será a de criar algo de especial para os nossos jogadores e comunidade, sendo este o projeto mais ambicioso do nosso estúdio até à data.”

Por seu lado, Robert Marick, responsável da MGM refere que “James Bond tem um historial importante na indústria dos videojogos. Com a colaboração com os nossos parceiros da EON e IO Interactive, estamos empolgados pela oportunidade de trazer aos fãs de James Bond em todo o Mundo uma nova aventura do icónico James Bond. A IO Interactive tem experiência na criação de mundos repletos de vida e detalhe, assim como na forma de contar histórias imersivas através dos seus videojogos, pelo que os fãs de James Bond irão sentir-se satisfeitos, claramente“.

Com o desenvolvimento a cargo da IO Interactive, Project 007 já parece estar a nascer com o pé direito. A série Hitman é o expoente máximo da companhia e a avaliar pelos últimos títulos do Agente 47, existe potencial para um James Bond renovado e interessante.

O jogo ainda não tem data de lançamento prevista.