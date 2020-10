Ninjas a caminho de Stronghold: Warlords

Tal como temos vindo a acompanhar (ver aqui ou aqui), Stronghold: Warlords encontra-se a caminho e as novidades têm vindo a ser reveladas ao longo dos últimos meses.

Recentemente foram divulgadas 4 novas unidades disponíveis.

Ao longo dos últimos tempos, a FireFly Studios tem revelado diversas novidades sobre Stronghold: Warriors, o próximo jogo da série de estratégia que já tem cerca de 20 anos.

Trata-se de um jogo de estratégia que quando surgiu, desde logo ajudou a criar uma jogabilidade muito própria. A ideia por detrás dos jogos Stronghold é a de construir os melhores e mais fortes castelos/fortificações possíveis para enfrentar ataques e tentativas de invasão inimigas. Um tipo de Tower Defence, portanto.

As novidades de Warlords são diversas (aqui ou aqui), incluindo pela primeira vez, o conceito de Warlords, ou Senhores da Guerra.

Estes senhores da guerra, poderão ser recrutados e evoluídos pelo jogador ao longo do jogo, e poderão vir-se a revelar como grandes aliados nos combates que mais tarde ou mais cedo surgem ao jogador.

Warlords corresponde ainda à primeira incursão da série pelo Extremo Oriente, deixando o jogador controlar desde os exércitos mongóis, aos samurais japoneses.

Recentemente a Firefly revelou 4 novas unidades incluídas em Stronghold Warriors quando for lançado a 21 de janeiro de 2021 para PC (via Steam): Ninjas, Monges Guerreiros, Cavalaria Imperial e Cavalaria Auxiliar.

Ninja

Ao longo dos tempos, inúmeras novas unidades têm sido adicionadas ao jogo e uma delas tem sido particularmente mortífera: assassinos. Agora, em Warlords os assassinos são substituídos pelos igualmente mortíferos Ninjas.

Atacantes furtivos, tratam-se de mestres na arte do assassinato sem serem detetados. Apesar de serem especialistas na furtividade, com habilidades próprias como escalar muros, por exemplo, os Ninjas conseguem ainda provocar fortes danos à distância com o recurso aos seus Shurikens.

Warrior Monk (Monges Guerreiros)

Um soldado com tarefas bem específicas em combate, os Warrior Monks são uma unidade bastante interessante. Apresentam pouca armadura, pelo que são mais vulneráveis a ataques, mas isso mesmo torna-os também mais rápidos. Tamanha rapidez torna-os capazes de ataques surpresa com resultados devastadores para os seus inimigos.

Quando rodeados por mais de 3 inimigos, o Warrior Monk tem uma habilidade especial que consiste num ataque rodopiante, nocauteando dessa forma, os inimigos mais próximos.

Imperial Cavalry (Cavalaria Impresial)

Cavaleiros fortemente armados e valiosos elementos no ataque em espaços abertos. Contrariamente ao que se poderia pensar, são unidades mais lentas que podem carregar sobre os inimigos provocando o caos por detrás das fileiras inimigas.

A capacidade ofensiva da Imperial Cavalry aliada ao facto de terem uma armadura forte, torna-os como principais candidatos para liderar ataques frontais e destroçar assim, as linhas inimigas, abrindo terreno para as restantes unidades aliadas.

A sua habilidade de carregar em força sobre os inimigos, pode ser ainda importante, nas tentativas de flanquear inimigos.

Auxiliary Cavalry (Cavalaria Auxiliar)

Unidades de cavalaria, mas mais rápidas que a Imperial Cavalry. Equipados com armadura mais leve, com um escudo e uma lança, são unidades para ataques e perseguições rápidas.

De reação rápida, são importantes para eliminar unidades isoladas de inimigos ou para aproveitar brechas nas linhas adversárias, mantendo-as abertas para o resto das tropas.

Stronghold: Warlords será lançado a 21 de janeiro para PC.