Google Workspace – todos os serviços Google, agora num novo espaço

A Google está a proceder a alterações e reformulações associadas às suas ferramentas de produtividade. Estas alterações surgem numa altura em que há um grande número de pessoas por todo o mundo a trabalhar a partir de casa e para quem os serviços Google são essenciais.

Chegou o Google Workspace.

A Google, a pensar essencialmente nas pessoas que trabalham cada vez mais a partir de casa, está a reformular as suas ferramentas de produtividade. O G Suite, que também já foi apelidado de Google Apps, agora a receber o nome de Google Workspace.

Esta mudança não se prende apenas com um rebranding do G Suite. Há novos logótipos, marcas e até recursos.

O objetivo principal é tornar evidente para os utilizadores que têm agora um único lugar onde podem ter acesso às ferramentas que a empresa oferece. Há ainda destaque para os novos recursos de mensagens do Gmail.

O mesmo Gmail – uma nova identidade

Para complementar o novo Workspace, a Google ainda deu um novo logótipo ao Gmail. O envelope vermelho, agora é um M, colorido com as cores da Google.

No vídeo seguinte, além da apresentação do novo ícone uniformizado com todos os outros dos serviços da marca, é ainda percetível a forma como todos os serviços funcionam em perfeita ligação uns com os outros.

As plataformas de colaboração associadas aos serviços Google são também destacadas neste anúncio feito pela Google. Assim, a empresa demonstra que pretende manter a sua posição à frente dos principais concorrentes.

Nas próximas semanas, estes ícones atualizados chegarão então aos utilizadores. O Google Workspace chegará também aos clientes de educação e organizações sem fins lucrativos, nos próximos meses. Até lá, tudo fica disponível no G Suite, como até então.

Simplicidade, utilidade, flexibilidade são os princípios orientadores da Google para a criação deste novo espaço.