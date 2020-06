Com o lançamento de Stronghold Warlords a aproximar-se a Firefly Studios revelou recentemente algumas novas features para o jogo.

Venham conhecê-las.

Temos vindo a acompanhar com alguma insistência o próximo lançamento de Stronghold Warlords, pois trata-se de uma série de jogos de estratégia bastante interessante e também já com alguma idade.

A ideia básica do jogo, desde que foi lançado o primeiro no início do século, está relacionada com a defesa de fortalezas impenetráveis para os invasores.

Ao longo dos anos a série foi absorvendo algumas influências de outros jogos e com Warlords, tal como podem ver aqui, aqui ou aqui, vamos ver novas mecânicas.

Desde já o próprio conceito de Warlords que, como podem ver aqui, é uma forma de adicionar uma nova camada de estratégia ao jogo.

Free Build

Recentemente foram reveladas mais algumas novidades. A primeira refere-se a um novo modo, com o nome Free Build, que permitirá aos jogadores colocarem as suas fortificações à prova, contra invasões inimigas controladas pela IA.

Neste modo, o jogador terá acesso a abundantes recursos para a criação das suas defesas e fortificações. Após isso, resta testar a sua obra, libertando vagas após vagas de inimigos para a colocar à prova.

Trata-se de um tipo de Try-Catch da nossa capacidade criativa, permitindo lançar vagas de exércitos controlados pela IA para testar o nosso trabalho. Desde Ninjas, a Samurais, Armas de Cerco, os exércitos inimigos serão variados e segundo a Firefly irão ainda surgir ocasionalmente eventos aleatórios que alterarão o decorrer da ação (revoltas de camponeses, infestação de moscas ou mesmo ataques de tigres, por exemplo).

Multiplayer

Foi também anunciada a existência dos modos multiplayer desde o primeiro momento do lançamento de Stronghold Warlords. Uma das curiosidades de Warlord será o modo cooperativo que o jogo terá que permitirá a criação de estratégias diversas. Por exemplo, um dos jogadores pode ‘farmar’ recursos enquanto o outro constrói um poderoso exército.

O multiplayer terá também acesso às mecânicas dos Warlords, ou seja, existirão pequenos castelos na periferia das zonas de batalha que podem ser conquistados, quer pela força, quer pela diplomacia. Após a sua conquista, o jogador poderá utilizar as principais habilidades dos seus lordes para apoiar no esforço de guerra.

Entretanto, Stronghold Warlords já tem data de lançamento oficial. O jogo será lançado a 29 de setembro deste ano para PC.