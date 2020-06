Xiaomi: futuro smartphone POCO poderá ser baseado no Redmi 9

O ecossistema Xiaomi engloba diversas marcas e, apesar da POCO se ter assumido como marca independente, a verdade é que a dependência existe e está bem presente, basta olhar ao F2 Pro que é um relançamento do Redmi K30 Pro.

Agora, o próximo POCO deverá chegar como uma reinterpretação do Redmi 9.

Uma reinterpretação da marca Redmi?

A POCO já havia garantido que no início do próximo mês iria lançar um novo smartphone. Além disso, o objetivo era que a marca fosse capaz de oferecer modelos dedicados às diferentes gamas de preços.

Definitivamente iremos lançar um novo telefone em breve… Queremos garantir que a nossa filosofia seja levada a diferentes faixas de preço

Com esta afirmação do diretor-geral da POCO na Índia, C Manmohan, e com o histórico de produtos lançados, foi desde logo subentendido que a marca estaria para lançar um modelo enquadrado num segmento de preços ainda mais acessível.

É aqui que entra o Redmi 9.

A Xiaomi, através da sua submarca Redmi, lançou no início deste mês, o Redmi 9. Um smartphone de entrada de gama disponível por um preço que ronda os 130 €. Agora, segundo algumas informações, é expectável que o próximo smartphone POCO seja um rebranding do Redmi 9.

Em primeiro lugar, esta é uma ilação até lógica, considerando que o F2 Pro já se apresenta como uma reinterpretação do Redmi K30 Pro.

POCO M2 Pro baseado no Redmi 9?

Numa listagem de certificações da TUV Rheinland são visíveis alguns modelos designados, onde surge um novo POCO.

Na listagem surgem os M2004J19C, M2004J19G, M2004J19I, M2004J19AG (Redmi). Estes são relativos às versões chinesa, global e indiana do Redmi 9. No entanto, o último modelo da listagem surge como M2004J19PI (Poco), sugerindo especificamente que um destes modelos é um POCO e que será destinado ao mercado indiano, tal como já era esperado.

Ainda assim, este não deverá ser o M2 Pro que a Xiaomi estará também a preparar. Segundo as listagens da própria empresa, este modelo terá o número de modelo M2003J6CI e não M2004J19PI (Poco), como surge agora este associado ao Redmi 9. O site XDA Developers sugere que talvez este modelo seja lançado apenas como M2, sem o “Pro”, mas é apenas uma suposição.

É certo que estes modelos mais acessíveis parecem estar apenas a ser pensados para o mercado indiano e, considerando que o Redmi 9 não foi lá lançado, tudo isto parece fazer algum sentido. Resta aguardar por mais informações.