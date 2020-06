Tapete de Rato Aktion Extended: É certo que vai querer um…

Para quem acha que não houve evolução nos tapetes de rato então tem de conhecer o tapete de Rato Aktion da Prozis! Com uma superfície em microfibra macia e confortável, este tapete além de permitir um deslize suave do rato cria também um cenário inspirador e aventureiro.

O Tapete de Rato Aktion Extended é direcionado para gamers, mas a verdade é que qualquer o quer.

Tapete de Rato Aktion é para gamers… e não só!

A Prozis lançou recentemente no mercado vários tapetes de rato Aktion. Ao contrário dos tapetes de rato que conhecemos, que são pequenos e em muitos casos pouco práticos, os tapetes da Prozis são fantásticos. Segundo o que é referido pela marca e testado por nós “Este é um tapete que é amigo do rato e, por isso, amigo do gamer. Não importa que movimentos e comandos estás a executar, este tapete vai permanecer no sítio, sem oferecer resistência ao rato”.

Além disso, como se podem ver pelas imagens, é uma excelente base de trabalho.

Tal como referido, este tapete de rato, além do elegante design, tem uma superfície em microfibra macia e confortável que segue os movimentos do rato. A base é em borracha ecológica e antiderrapante que não escorrega. Outra particularidade é o facto de ser lavável, sem o problema de “desfiar”, pois tem contornos reforçados e costurados para que assim não se desgaste.

A Prozis tem tapetes de rato de várias medidas e designs, sendo assim fácil ajustar à sua secretária/mesa. O tapete que aparece nas imagens tem 900x400mm, um tamanho perfeito para ter um portátil e rato ou então toda a artilharia do gaming. No site da Prozis podem ver aqui várias imagens num setup direcionado para o gaming.

Aproveitem a Promoção…

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este tapete de rato Aktion e outros modelos com um desconto de 10%, usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.