Depois do POCO F2 Pro, marca prepara-se para mais um lançamento

O Pocophone F1 foi um dos smartphones de maior sucesso de 2018. A Xiaomi, na altura, conseguiu lançar um smartphone com especificações e desempenho de topo, mas a um preço bastante competitivo. Depois de algum tempo parada, a marca Pocophone by Xiaomi ficou adormecida, tendo ressuscitado há pouco tempo como POCO.

A empresa já lançou mais smartphones, tendo o mais sonante sido o POCO F2 Pro dedicado ao mercado Europeu. Agora, começa a surgir a informação de que há um novo modelo a caminho.

POCO, o renascer da marca

No início deste ano, mais concretamente em fevereiro, a marca POCO, antiga Pocophone by Xiaomi, ressurgiu das cinzas com um smartphone de gama média, o POCO X2, dirigido essencialmente ao mercado indiano. Mais tarde, no passado mês de maio, foi então que lançou um topo de gama dirigido ao mercado europeu, o F2 Pro.

Com processador Snapdragon 865, ecrã SuperAMOLED de 6,67″, câmara quadrupla com sensor principal de 64 MP, NFC e uma bateria de 4700 mAh com carregamento a 30W, o POCO F2 Pro tem tudo para conquistar o mercado, principalmente pelo seu preço que se inicia nos 500 €.

Há um novo POCO a caminho

Segundo C Manmohan, diretor geral da POCO na Índia, no prazo de 20 a 25 dias, ou seja, no início do próximo mês, será lançado mais um modelo. De ressalvar que o smartphone será, inicialmente, dirigido apenas a este mercado.

Sem divulgar muito sobre o smartphone, o representante da marca deixa a garantia de que pretendem oferecer produtos em diferentes faixas de preços. Por esta afirmação e considerando o mercado onde atuam, é provável que venha lá um smartphone enquadrado num segmento ainda mais acessível.

Definitivamente iremos lançar um novo telefone em breve… Queremos garantir que a nossa filosofia seja levada a diferentes faixas de preço

Além dos smartphones

A empresa, além do segmento dos smartphones, está empenhada também em criar outras soluções para o mercado. Assim, recentemente, a mesma fonte, C Manmohan, revelou que a POCO teria também disponíveis uns earbuds com tecnologia TWS.

Aliás, criou mesmo no Twitter um inquérito para saber qual o nome escolhido pelos fãs para das ao produto. “POCO Pop Buds” foi a escolha de 42% das pessoas.