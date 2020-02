Os rumores e as informações sobre o próximo smartphone da Pocophone, o Poco X2 têm-se acumulado nas últimas semanas. Com cada vez mais interesse nos potenciais utilizadores, é hora da marca o trazer ao mundo.

É precisamente isso que vai acontecer agora, numa apresentação única. O novo Poco X2 vai ser apresentado e este novo smartphone será finalmente conhecido! Será que esta máquina vai estar à altura do esperado?

Esta nova proposta no mercado dos smartphones traz dentro de si muitas responsabilidades. Este será o primeiro equipamento em vários pontos e, por isso, a expetativa é grande. É o primeiro smartphone da marca que se separou da Xiaomi e é também o herdeiro natural do Poco F1.

Assim, espera-se muito do que foi preparado para esta proposta, para confirmar o que se tem sabido nas últimas semanas. Poderá não ser um topo de gama, mas terá uma relação preço/qualidade provavelmente imbatível, como a Xiaomi nos habituou nesta linha.

É hora de conhecer o novo Poco X2

Se tem acompanhado tudo o que tem surgido publicamente, então não pode perder esta apresentação e conhecer em primeira mão a grande novidade da Poco. O X2 promete muito e poderá bem ser o smartphone que procura. Assista então à apresentação.

Apesar de não ser conhecido, há já muitas especificações que foram sendo reveladas. Deixamos aqui um resumo do que se espera que traga o Poco X2. Tem-se especulado que este poderá ser uma cópia do já conhecido Redmi K30, o que facilitará tudo.

As especificações deste smartphone

Assim, espera-se que tenha um SoC Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ou 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. O ecrã será Full HD + de 6,67 polegadas, com proporção de 20:9 e poderá ter uma taxa de refrescamento de 120Hz. A MIUI 11 com o Android 10 e o POCO Launcher são quase uma certeza.

No campo da fotografia espera-se que tenha presente na traseira 4 câmaras (64MP + 8MP + 2MP + 2MP) e na frente 2 câmaras (20MP + 2MP). Deverá contar com carregamento rápido de 27W para uma bateria de 4500mAh e o sensor de impressões digitais fica na lateral do smartphone.

Se assistiu à apresentação do Poco X2, então partilhe com o Pplware e os restantes leitores a sua opinião sobre esta nova arma da Xiaomi e da Pocophone para o mercado dos smartphones.