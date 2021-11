New World: jogo da Amazon perdeu mais de 70% dos jogadores desde o lançamento

New World é o jogo da Amazon que se tornou notícia logo desde início devido ao impacto de sobreaquecimento de algumas placas gráficas, nomeadamente os modelos GeForce RTX 3090 da Nvidia. A estreia do título na Steam foi um autêntico sucesso, com a proeza de ter 700 mil jogadores em simultâneo, o que levou mesmo a criar filas de até 10 mil pessoas em espera nos servidores.

No entanto, parece que a popularidade de New World foi 'sol de pouca dura'. Segundo os dados mais recentes, o jogo da Amazon perdeu mais de 70% dos jogadores desde o seu lançamento na Steam.

New World perdeu mais de 70% dos jogadores desde o lançamento na Steam

O jogo MMORPG da Amazon foi lançado no dia 28 de setembro e rapidamente se tornou num dos mais jogados na plataforma Steam. No entanto a popularidade do título está em forte queda e, segundo as últimas informações, New World já perdeu mais de 70% dos jogadores desde o seu lançamento na Steam. De acordo com os detalhes, o jogo tem perdido cerca de 150 mil jogadores por semana.

Tal como mostram os dados do Steam Charts, o maior pico de popularidade do jogo New World foi atingido há um mês, no dia 2 de outubro, com 913.027 utilizadores ativos em simultâneo. Por sua vez, no dia 2 de novembro esse valor rondava os 300 mil jogadores.

Mas este declínio não aconteceu de um dia para o outro. E ao longo do último mês a queda de jogadores do título da Amazon tem sido uma constante. Muitos dos gamers deixaram de jogar New World devido a diversos problemas como bugs, história pouco aprofundada, poucas atividades, diversas ações repetidas, entre outros.

Para já, a Amazon não anunciou muitas mais novidades para o jogo. Resta-nos aguardar por eventuais atualizações que voltem a despertar o interesse dos jogadores. Caso contrário, talvez New World acabe no esquecimento.