Microsoft ‘responde’ à Sony e garante que não vai aumentar o preço da Xbox

O segmento dos videojogos também tem vindo a sofrer, seja pela pandemia da COVID-19 que condicionou significativamente a disponibilidade dos produtos, como também pela inflação que tem levado a um aumento do valor de determinados equipamentos.

Neste sentido, recentemente a Sony confirmou que iria aumentar o preço da sua consola PlayStation 5 em 50 euros. E agora a Microsoft 'responde' à rival ao garantir que não vai aumentar o preço da sua Xbox.

Preço das consolas Xbox não vai aumentar, garante a Microsoft

Nesta quinta-feira (25), a Sony confirmou o que já alguns suspeitavam ao informar que iria aumentar o preço das suas consolas PlayStation 5, tanto na versão original com blu-ray, como a edição digital, devido à atual situação económica global. No caso da Europa por exemplo, esse aumento será de 10%, ou seja de 50 euros e, como tal, a versão original com blu-ray passa de 499,99 euros para 549,99 euros, enquanto que o modelo digital chegou ao mercado por 399,99 euros e com os novos preços vai passar a custar 449,99 euros.

Aproveitando esta notícia, a Microsoft rapidamente reagiu e não demorou a dar uma 'resposta'. Desta forma, a gigante de Redmond diz que os fãs da sua consola não têm razões para se preocuparem, uma vez que a empresa não tem planos para aumentar o preço da sua Xbox. Assim sendo, tal posição demonstra que, para já, a inflação ainda não está a ser um problema para a marca.

Num comunicado enviado ao canal Windows Central, a Microsoft garante não ter planos para aumentar o preço da sua consola. Segundo a empresa "estamos constantemente a avaliar os nossos negócios para oferecer aos nossos fãs ótimas opções de jogos. O preço recomendado no mercado da nossa Xbox Series S mantém-se 299 dólares (299 euros) e o da Xbox Series X 499 dólares (499 euros)".

Portanto, se estava a pensar comprar alguma destas consolas da mais recente geração da Microsoft e da Sony, já sabe o que o espera na hora de pagar.