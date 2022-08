War Park, um parque de diversões para tanques de guerra

Foram recentemente revelados os planos dos estúdios Hit Factor para o seu próximo jogo, War Park, um titulo fortemente direcionado para o multiplayer (PvP).

Trata-se de um jogo de combate no qual os jogadores controlam veiculos blindados das mais diversas categorias em confrontos bastante frenéticos.

Os estúdios Hit Factor são compostos por vários membros experientes no ramo dos videojogos que já trabalharam em marcas como a Zynga, Kongregate, NCSOFT ou Riot Games. O seu objetivo é o de criar jogos direcionados para multiplayer, que sejam apelativos para as massas e que consigam manter satisfeita a comunidade gamer. A sua missão começa precisamente com, War Park.

Recentemente anunciaram novidades sobre o jogo. Segundo os seus criadores, este será um PvP military vehicle brawler, ou seja, um frenético jogo de combate multiplayer no qual os jogadores controlam veículos de combate.

Segundo os seus responsáveis, War Park mistura conceitos de diferentes tipos de jogos como RTS, brawlers ou shooter e a avaliar pelas imagens já reveladas, apresenta uma jogabilidade super frenética e furiosa capaz de atrair todos os amantes de brawlers e jogos do género.

War Park apresenta forte componente tática, tendo os jogadores que saber usar, não só os seus veículos e usufruir dos seus pontos fortes, como saber tirar proveito também do próprio ambiente circundante. Além disso, exigirá uma forte cooperação entre os elementos de cada equipa. Existirão várias classes de tanques disponíveis, como por exemplo, Veículos de Assalto, Veículos de Reconhecimento ou Veículos de Suporte.

Em cada combate, cada jogador terá de escolher qual o seu veículo (altamente personalizável) a entrar no confronto e fazer o deploy no palco de guerra. Tratam-se de veículos da 2ª Grande Guerra Mundial fielmente retratados, que terão as suas fraquezas e os seus pontos fortes. Além disso, poderão receber melhorias consoante a performance do jogador.

Cada mapa, com o decorrer dos confrontos, mostrará a os efeitos dos combates através do acumular de destroços ou na destruição espalhada pelo cenário, e os cenários apresentarão pontos de interesse interativos, o que significa que cada batalha se desenrola de maneira diferente da anterior.

Até 4 jogadores podem entrar em combate por cenário, em modos de jogos como Deathmatch, Capture The Flag, King of the Hill e Domination.

Irá haver ainda um modo especial PvE.

Apesar de ainda não existir uma data de lançamento concreta, os Hit Factor revelaram que War Park deverá ser lançado no próximo ano (talvez ainda antes do verão), para PC.